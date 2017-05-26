Экскурсии туристов на МТЗ расписаны до сентября

27 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. График производственного туризма в ОАО "Минский тракторный завод" расписан до сентября, сообщил сегодня журналистам генеральный директор предприятия Федор Домотенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нас уже посещали испанцы, эстонцы, итальянцы. График работы есть до сентября. Чтобы это состоялось, необходимо было навести на заводе порядок: положить асфальт, восстановить дороги, чтобы было комфортно. И на аллею почета и славы наших работников сегодня приятно посмотреть", - отметил Федор Домотенко.

Как сообщалось, в ходе экскурсии можно проследить всю технологическую цепочку производства: от механического цеха, где производят шестерни и валы, до корпуса сборки тракторов - главного конвейера предприятия. Также туристы посещают выставку тракторов и знакомятся с новейшей линейкой техники BELARUS.

Минский тракторный завод основан в 1946 году. ОАО "МТЗ" ведет активную деятельность на рынках более чем 60 государств и входит в восьмерку крупнейших мировых производителей колесных тракторов.-0-