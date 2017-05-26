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Нормативы по физподготовке и оценке результатов работы правоохранителей будут пересмотрены

27.05.2017 18:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Нормативы по физической подготовке и оценке результатов работы стражей порядка будут пересмотрены, заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич 27 мая на открытии летнего спортивного праздника, сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД

Глава ведомства, подчеркнув важность надлежащего уровня физической подготовки правоохранителей как непременного условия качественного выполнения служебных задач, напомнил, что 2017 год объявлен в МВД Годом профессиональной подготовки.

«Примеры из служебной деятельности говорят о том, что нам есть над чем работать. В первую очередь в этом году будем обращать внимание на физическую и морально-психологическую готовность сотрудников к выполнению своих обязанностей. Для этого предусмотрен целый комплекс мер», — сказал министр.

Шуневич пояснил, что требуется новый взгляд на систему МВД с точки зрения ее способности отвечать на все вызовы и угрозы настоящего времени. Пересмотра ждут некоторые нормативы по физической подготовке и оценке результатов труда стражей порядка, а также вопрос должной стимуляции за успехи по службе.

Министр МВД также рассказал, что для поддержания хорошей физической формы лично он использует любой удобный момент: ездит на велосипеде, занимается рукопашным боем, любит игровые виды спорта, например, баскетбол.

 
 
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Министр МВД также рассказал, что для поддержания хорошей физической формы лично он использует любой удобный момент: ездит на велосипеде, занимается рукопашным...

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