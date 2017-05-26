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Нормативы по физподготовке и оценке результатов работы правоохранителей будут пересмотрены
27.05.2017 18:20 — Новости Общества | Tut.by
Нормативы по физической подготовке и оценке результатов работы стражей порядка будут пересмотрены, заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич 27 мая на открытии летнего спортивного праздника,
Глава ведомства, подчеркнув важность надлежащего уровня физической подготовки правоохранителей как непременного условия качественного выполнения служебных задач, напомнил, что 2017 год объявлен в МВД Годом профессиональной подготовки.
«Примеры
Шуневич пояснил, что требуется новый взгляд на систему МВД с точки зрения ее способности отвечать на все вызовы и угрозы настоящего времени. Пересмотра ждут некоторые нормативы по физической подготовке и оценке результатов труда стражей порядка, а также вопрос должной стимуляции за успехи по службе.
Министр МВД также рассказал, что для поддержания хорошей физической формы лично он использует любой удобный момент: ездит на велосипеде, занимается рукопашным боем, любит игровые виды спорта, например, баскетбол.
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Министр МВД также рассказал, что для поддержания хорошей физической формы лично он использует любой удобный момент: ездит на велосипеде, занимается рукопашным...
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