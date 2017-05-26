Шестилетний Юра на «Забег тысячи сердец» в помощь детям возле «Минск-Арены» пришел с мамой и папой. У него был порок сердца. В прошлом году в РНПЦ детской хирургии мальчику сделали операцию. Сегодня он тоже пробежит один круг в помощь детям с болезнями сердца. Правда, у папы на плечах. Но в следующем году, говорит его мама Виктория, в такой благотворительной акции он уже будет участвовать сам.



Мальчик Юра на плечах у папы. В прошлом году ему сделали операцию в РНПЦ детской хирургии.

— Слава Богу, все хорошо. Мы очень благодарны врачам, золотые руки, — отмечает Виктория, вспоминая операцию сына.

Возле «Минск-Арены» собралось несколько сотен человек, небезразличных к проблемам других. Людям предложили пробежать по маршруту в форме сердца. Velcom переведет дистанцию каждого участника в деньги из расчета четыре рубля за один километр и направит в РНПЦ детской хирургии на покупку диагностического оборудования.

Среди участников благотворительной акции — министр здравоохранения Валерий Малашко, первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич и директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.



Слева направо: директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, министр здравоохранения Валерий Малашко, первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич и заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич.

Первый вице-президент НОК Андрей Асташевич заметил, что люди собрались «по доброй воле и зову сердца», не только чтобы помочь детям, страдающими сердечными заболеваниями, но и своим примером показать, как надо вести здоровый образ жизни.

— Многие думают: «Давайте лучше мы 20 рублей отдадим за этот километр и не мучайте нас». Но важно личным примером показать, что мы активная нация. Показать, что это возможно — пробежать как минимум 1 км 100 метров, чтобы подарить частичку своего сердца детским сердцам, — сказал министр здравоохранения Валерий Малашко.





Детский кардиохирург, директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский обратил внимание, что сегодня в центре оперируют детей с пороками сердца со всей Беларуси, а оборудование, которое купят на деньги от акции, позволит своевременно ставить диагноз.





Среди участников забега и первый олимпийский чемпион Беларуси, легендарный каноист Сергей Макаренко. Ему 79 лет. Каждый день Сергей Лаврентьевич делает зарядку, старается много ходить.

— Пробежал один круг, — говорит он. — Настроение великолепное. Я рад, что пришел сюда.





Карина и Александр Байковы на забег пришли с двумя детьми. Карина работает в Минском городском центре медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями, Александр — железнодорожник. Говорят, что поддержали акцию, потому что всегда выступают «за помощь, добро и здоровье».





— Сегодня наша тренировка поможет не только нам поддержать себя в хорошей форме, а еще поможет детям, — рассказывает Николай Рыженький, участник бегового движения #followminsk. Он пришел со своими знакомыми. Говорит, что по субботам они тренируются в парке Победы, и в тренировках участвуют около 70 человек.





Студенты Белорусского государственного медицинского университета тоже здесь.

— Бег улучшает кровообращение, с сердцем нет проблем, полезная штука, легкие расширяет, проходили недавно по гистологии, — говорит один из них.





Антон Бладик, заместитель генерального директора velcom по вопросам фиксированной связи и интеграции и представитель компании-организатора забега, сегодня тоже пробежал несколько кругов. Рассказывает, что это мероприятие — начало других инициатив и забегов. Следующие также будут посвящены решению проблем со здоровьем.



