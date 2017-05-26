ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте проходит один из крупнейших байк-фестивалей в СНГ

27.05.2017 19:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Международный байк-фестиваль Brest Bike Festival International открылся 26 мая в оздоровительном центре «Орленок». Байк-фест можно назвать самым масштабным событием для мотоциклистов — заявки на присутсвие оставили более семи тысяч мотоциклистов из Беларуси, России, Украины, Европы и даже Мексики и США. Байкеры соберутся уже в 17-й раз.


Колонна байкеров растянулась на более чем 10 километров — мотоциклисты на «Уралах», «Ижах» и более современных спортачах проехались по центральным улицам областного центра.


Традиционно мероприятие сопровождается большим рок-концертом, который пройдет вечером 27 мая. В этом году хедлайнером на нем будет Сергей Михалок и его проект «Ляпис-98».












Завершится международный фест мотоциклистов 28 мая.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный байк-фестиваль открылся 26 мая в оздоровительном центре "Орленок". Brest Bike Festival International проходит уже 17-й раз.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Второй Дипломатический турнир по теннису состоялся в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика