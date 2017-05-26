В Бресте проходит один из крупнейших байк-фестивалей в СНГ

Международный байк-фестиваль Brest Bike Festival International открылся 26 мая в оздоровительном центре «Орленок». Байк-фест можно назвать самым масштабным событием для мотоциклистов — заявки на присутсвие оставили более семи тысяч мотоциклистов из Беларуси, России, Украины, Европы и даже Мексики и США. Байкеры соберутся уже в 17-й раз.





Колонна байкеров растянулась на более чем 10 километров — мотоциклисты на «Уралах», «Ижах» и более современных спортачах проехались по центральным улицам областного центра.





Традиционно мероприятие сопровождается большим рок-концертом, который пройдет вечером 27 мая. В этом году хедлайнером на нем будет Сергей Михалок и его проект «Ляпис-98».













































Завершится международный фест мотоциклистов 28 мая.