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ФОТОРЕПОРТАЖ: Минский тракторный завод отметил свой 71-й день рождения
27.05.2017 20:20 — Новости Общества | БелТА
27 мая Минский тракторный завод отметил свой 71-й день рождения. Для заводчан, минчан и гостей белорусской столицы на предприятии прошла масштабная развлекательная программа. Главной изюминкой стал тракторный балет, на праздник собрались взрослые и дети, их приветствовали "Фиксики" и герои мультфильма "Маша и медведь".
Фото Геннадия Жинкова.
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27 мая Минский тракторный завод отметил свой 71-й день рождения.
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