ФОТОРЕПОРТАЖ: Минский тракторный завод отметил свой 71-й день рождения

27 мая Минский тракторный завод отметил свой 71-й день рождения. Для заводчан, минчан и гостей белорусской столицы на предприятии прошла масштабная развлекательная программа. Главной изюминкой стал тракторный балет, на праздник собрались взрослые и дети, их приветствовали "Фиксики" и герои мультфильма "Маша и медведь".

Фото Геннадия Жинкова.