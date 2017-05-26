27 мая 2017 года в Национальной школе красоты во время "FASHION DAY" состоялись модные показы с участием выпускников НШК сезона "Весна-Лето – 2017".

Курс "Профессиональная подготовка" открыт для профессиональной подготовки моделей (демонстраторов одежды), которые могут представлять высокий уровень работы на подиуме не только в Беларуси, но и за рубежом. На обучение принимаются юноши и девушки 16-25 лет. Срок обучения – 4 месяца (сентябрь-декабрь, февраль-май). По результатам кастинга 25 человек зачисляются в группу на бесплатную форму обучения и 16 человек – на платную. По окончании профессиональной подготовки выдается свидетельство о присвоении квалификационного разряда по профессии "Модель (демонстратор одежды)". Программа обучения разработана на основе рекомендаций Министерства образования Беларуси. Основные дисциплины профессиональной подготовки: дефиле, фотовидеотренинг, основы хореографии, основы стиля, основы макияжа, основы парикмахерского искусства, актерское мастерство, этикет, этика и психология деловых отношений, культура питания. Большое внимание уделяется эстетическому и духовному развитию личности слушателей. В период обучения организовываются мастер-классы от профессиональных моделей, ведущих дизайнеров, деятелей культуры и искусства, участие в показах, презентациях, различных fashion-мероприятиях. Выпускникам предоставляется возможность работы в модельном агентстве Национальной школы красоты.

Фото Максима Гучека, БЕЛТА.