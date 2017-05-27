Сердечный забег: белорусы собирают деньги для больных детей

Белорусы собирают деньги для детей с патологией сердца. Для этого устраивают забеги во всех точках земного шара. Чем больше пробегут, тем больше заработают денег. Корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк тоже вышла на старт.

Полине - всего пять недель. Сразу после рождения малышке поставили диагноз - порок сердца. Из бресткого роддома отправили в Минск на срочную операцию.

«Всю дорогу читала молитвы. Молилась за доченьку. Ну и с божьей помощью все успешно прошло», - поделилась мама Александра Гронда.

В отделении детской кардиохирургии врачи проводят больше тысячи операций в год. Уверяют: своевременный диагноз увеличивает шансы маленького пациента на быстрое выздоровление и полноценную жизнь.

«Мы имеем и владеем аппаратурой экспертного класса, но хорошего не бывает много. То есть в тот момент, когда какой-то датчик необходим одному ребенку, в этот же момент поступает другой ребенок», - рассказал кардиохирург Виталий Дедович.

Новое оборудование стоит дорого. Купить его можно будет на деньги, которые соберут участники благотворительного забега. Чем больше километров они преодолеют, тем больше будет сумма.