Задания ЦТ приблизили к школьной программе

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Из централизованного тестирования (ЦТ) убраны все не соответствующие школьной программе темы, рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Разговоры о необходимости реформы ЦТ идут в Беларуси уже не первый год, а сейчас даже рассматривается возможность отказа от тестирования для ряда специальностей — в том числе творческих.

Уже в этом году в ЦТ будут некоторые изменения: задания тестирования приблизили к школьной программе.

"Я сам подключился к этому процессу как историк — взял тесты по истории Беларуси и с карандашом поработал над ними. Ставил целью не проверку своих зданий, а смотрел на задания и сравнивал с учебниками и школьными программами — можно ли там найти ответ на вопрос. Были некоторые недочеты. Мы убрали ссылки и задания со звездочкой из ЦТ", — рассказал Карпенко.

Министр добавил, что "предела совершенству нет".

"Мы договорились: если возникнет вопрос, что тестовое задание не соответствует учебной программе, то мы готовы через РИКЗ дать четкие разъяснения", — заверил министр.