ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр образования: учебники полностью обновим к концу 2019 года

27.05.2017 23:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Новые учебники будут полностью изданы к концу 2019 года, рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Полностью изменить учебные программы и учебники неоднократно требовал президент Беларуси Александр Лукашенко: он критиковал то, что они слишком сложны и перегружены.

Министр образования: учебники полностью обновим к концу 2019 года
© Sputnik / Виктор Толочко
Где купить новый учебник вместо потерянного

"Мы практически завершили работу над учебными программами, но давайте так говорить — не называть их новыми, а обновленными. Нет такого, чтобы мы все отбросили и написали ни с того ни с сего новые программы", — рассказал министр.

По словам Карпенко, сейчас Минобразования проводит процедуру утверждения новых учебных программ, а они начнут действовать с 1 сентября.

"Признаем, к первому сентября не сможем переиздать всю линейку учебников. Мы всего используем 259 учебников. Мы ускоримся в их печати и к концу 2019 года завершим выпуск обновленных учебников", — заверил министр.

Кроме обновления содержания призывал Лукашенко и работать над художественным оформлением учебных пособий: они должны быть интересными и понятными. Это поручение Минобразования также выполнило.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школьные программы, по словам Карпенко, будут не новыми, но "обновленными".

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Сердечный забег: белорусы собирают деньги для больных детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика