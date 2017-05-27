Министр образования: учебники полностью обновим к концу 2019 года

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Новые учебники будут полностью изданы к концу 2019 года, рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Полностью изменить учебные программы и учебники неоднократно требовал президент Беларуси Александр Лукашенко: он критиковал то, что они слишком сложны и перегружены.



© Sputnik / Виктор Толочко Где купить новый учебник вместо потерянного

"Мы практически завершили работу над учебными программами, но давайте так говорить — не называть их новыми, а обновленными. Нет такого, чтобы мы все отбросили и написали ни с того ни с сего новые программы", — рассказал министр.

По словам Карпенко, сейчас Минобразования проводит процедуру утверждения новых учебных программ, а они начнут действовать с 1 сентября.

"Признаем, к первому сентября не сможем переиздать всю линейку учебников. Мы всего используем 259 учебников. Мы ускоримся в их печати и к концу 2019 года завершим выпуск обновленных учебников", — заверил министр.

Кроме обновления содержания призывал Лукашенко и работать над художественным оформлением учебных пособий: они должны быть интересными и понятными. Это поручение Минобразования также выполнило.