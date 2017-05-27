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ФОТОРЕПОРТАЖ: МТЗ устроил световое шоу в честь дня рождения
28.05.2017 00:22 — Новости Общества | БелТА
27 мая Минский тракторный завод отметил свой 71-й день рождения. Для заводчан, минчан и гостей белорусской столицы на предприятии прошла масштабная развлекательная программа "световое шоу" – проекция на здания центральной проходной и заводоуправления.
Фото Геннадия Жинкова, БЕЛТА
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27 мая Минский тракторный завод отметил свой 71-й день рождения.
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