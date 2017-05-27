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Министерство внутренних дел занялось физподготовкой сотрудников

28.05.2017 08:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел хочет выработать новый взгляд на требования к своим сотрудникам, в том числе — и физическую подготовку, заявил глава МВД Игорь Шуневич.

По сообщениям пресс-службы ведомства, в субботу, 27 мая, Шуневич посетил открытие летнего спортивного праздника, где высказался о важности надлежащего уровня физподготовки правоохранителей.

"Примеры из служебной деятельности говорят о том, что нам есть, над чем работать. В первую очередь в этом году будем обращать внимание на физическую и морально-психологическую готовность сотрудников к выполнению своих обязанностей. Для этого предусмотрен целый комплекс мер", — заявил Шуневич.

По словам главы МВД, требуется новый взгляд на систему МВД "с точки зрения ее способности отвечать на все вызовы и угрозы настоящего времени".

Так, в скором времени будут пересмотрены некоторые нормативы по физической подготовке и оценке результатов труда стражей порядка, а также вопрос должной стимуляции за успехи по службе.

Сам Шуневич признался: для поддержания хорошей физической формы он использует "любой удобный момент". Министр ездит на велосипеде, занимается рукопашным боем, любит игровые виды спорта — например, баскетбол.

 
Теги: Минск
 
 
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Нормативы по физической подготовке и оценке результатов работы правоохранителей в Беларуси пересмотрят.

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