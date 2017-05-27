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Как делают белорусское мороженое, или Где текут реки глазури и тысячи маленьких айсбергов

28.05.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Любимое летнее лакомство многих людей в мире — мороженое — в Беларуси делают как минимум в восьми городах: Минске, Лиде, Орше, Старых Дорогах, Лепеле, Могилеве, Полоцке и Бресте. На этих производствах есть пусть небольшие, но моря шоколадной глазури и, конечно же, бесконечное количество еще не застывшего мороженого. Видео с производства напоминает танец то мороженого в стаканчиках, то мороженого на палочках. Посмотрите, TUT.BY сделал эту подборку для вас.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Любимое летнее лакомство многих людей в мире - мороженое - в Беларуси делают как минимум в восьми городах: Минске, Лиде, Орше, Старых Дорогах, Лепеле, Могилеве,...

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