Электрификация участка Молодечно-Гудогай-госграница завершится до конца года

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электрификация участка Молодечно-Гудогай-госграница завершится до конца 2017 года. Такая информация размещена на сайте Белорусской железной дороги, сообщает БЕЛТА.

Во взаимодействии с АО "Литовские железные дороги" белорусская магистраль осуществляет электрификацию участка Молодечно-Гудогай-госграница. Это одна из составляющих проекта по организации скоростного железнодорожного пассажирского сообщения между Минском и Вильнюсом. Работы планируется завершить в текущем году.

Развитие сотрудничества с литовскими железными дорогами будет обсуждаться на XIII Белорусско-литовском экономическом форуме, который пройдет в Каунасе 30-31 мая.

Делегация БЖД будет участвовать в работе тематической секции "Сотрудничество в сфере транспорта и логистики". Представители БЖД выступят с докладом "Взаимодействие и сотрудничество железных дорог Беларуси и Литвы на рынке транспортных услуг" и презентуют транспортно-логистический потенциал белорусской магистрали. На форуме будет организована работа еще ряда секций, где обсудят повышение энергоэффективности за счет рационального использования возобновляемых источников энергии, тепловой модернизации, сотрудничество в сфере инвестиций и финансов, области туризма. Белорусско-литовские экономические форумы проводятся ежегодно поочередно на территории двух стран.

АО "Литовские железные дороги" является одним из важнейших партнеров БЖД. За январь-апрель текущего года транзитные перевозки увеличены на 27% к аналогичному периоду 2016-го. Для оперативного решения логистических задач в Балтийском регионе, привлечения дополнительных объемов грузоперевозок, продвижения и усиления конкурентных позиций на внешних рынках транспортных услуг в Литве работает представительство государственного предприятия "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" Белорусской железной дороги - ЗАО "Белинтертранс-Литва".

С апреля 2017 года Белорусская железная дорога в качестве эксперимента осуществляет перевозку грузов в адрес грузополучателя Литвы по безбумажной технологии с проведением таможенных процедур на белорусско-литовской границе. В практике грузовых перевозок данный эксперимент осуществляется впервые.

Стороны продолжают работу по развитию проекта по перевозке грузов в составе поезда комбинированного транспорта "Викинг", маршрут которого проходит через Украину, Беларусь и Литву и соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

Важную роль в углублении партнерства имеет подписанное в октябре 2016 года соглашение о взаимодействии в сфере маркетинга, логистики и тарифной политики между БЖД и АО "Литовские железные дороги". Документ предусматривает обмен маркетинговой информацией по объемам перевозок, действующим скидкам к тарифам, условиям перевозок, совместную проработку поступающих обращений и перспективных транспортно-логистических схем.-0-