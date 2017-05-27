﻿ Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 29 мая. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 29 мая

28.05.2017 11:43 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 29 мая
Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 29 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Ветер будет юго-западный, западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 10 до 16 градусов тепла. Днем будет 20-25 выше нуля, по югу - до 27 градусов со знаком плюс.

В связи с установившейся в некоторых регионах страны высокой пожароопасностью синоптики рекомендуют быть осторожными с огнем в лесной зоне и на дачных участках.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды на каждый день

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории пройдут...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Электрификация участка Молодечно-Гудогай-госграница завершится до конца года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика