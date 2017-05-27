Тебе решать: пить — или не пить

Узнать о вреде и мнимой пользе, которые оказывают на организм человека спиртные напитки, учащиеся городских школ смогли во время проведения районной акции по предупреждению алкогольной зависимости в подростковой среде и пожарной безопасности «Алкоголь: за и против».

Все мы привыкли думать (да так оно и есть), что алкоголь наносит нашему организму непоправимый вред. Но любители горячительных напитков, чтобы оправдать свою слабость, приводят аргументы в пользу спиртного. Доказательством их «правоты» становятся такие факты: алкоголь способствует уменьшению стрессов, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижает риск инфарктов, инсультов, улучшает работу нервной системы, оказывает позитивное влияние на работу мозга, служит для прилива творческих сил. Да много еще чего они могут сказать. Только вся эта кажущаяся польза не больше, чем мишура.





Чтобы помочь юношам и девушкам найти ответ на вопрос: «Алкоголь: за и против», организаторы акции предложили их вниманию весьма впечатляющий фильм. Просмотрев его, школьники воочию убедились, какой вред организму человека наносят спиртные напитки: уничтожаются клетки головного мозга, происходит угнетение центральной нервной системы, при постоянном приеме алкоголя понижается воля человека. Поражаются печень, почки, желудочно-кишечный тракт и другие органы. Страдает репродуктивная и половая функции (при пивном алкоголизме, например, в организме мужчин начинает преобладать выработка женского гормона, что приводит к половой дисфункции и другим негативным изменениям). И это далеко не полный перечень. А сотрудники РЦК Любовь Голубович и Вероника Гурло вред алкоголя представили в театрализованном представлении.

Заведующий поликлиникой Копыльской ЦРБ врач психиатр-нарколог Марина Гайдель наглядно объяснила, что путь от одной рюмки до алкоголизма — очень короток, поэтому человек, сам не осознавая того, преодолевает его довольно быстро. Темой выступления начальника ИДН майора милиции Натальи Шах стала правовая сторона детского алкоголизма. Она объяснила, что в состоянии алкогольного опьянения подростки часто совершают противоправные действия, за которыми следуют наказания. Инспектор группы пропаганды и обучения Копыльского РОЧС Татьяна Шестакова акцентировала внимание на том, что причиной большинства пожаров становится курение в пьяном виде. И это — еще один шаг к гибели. Разрушенное детство, отсутствие внимания со стороны родителей, распад семьи — именно на этих сторонах увлечения алкоголем остановилась заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Копыльского райисполкома Зоя Дайняк. Ведь по роду службы Зоя Леонидовна не единожды сталкивалась с детскими судьбами, разрушенными злоупотреблением спиртным.

Да, каждый из нас свой выбор делает сам. Но именно в подростковом возрасте на его могут оказать пагубное влияние «друзья-товарищи», приглашающие за компанию выпить «чудодейственного зелья». Умение сказать твердое уверенное «Нет!» — залог верно выбранного пути, по которому и предстоит пройти.

Диана ТКАЧЕНКО

Фото автора