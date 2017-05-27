Представители Госпогранкомитета и ветераны пограничной службы возложили венки к монументу Победы в Минске

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Госпогранкомитета и ветераны-пограничники сегодня возложили венки к монументу Победы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

После этого шествие прошло до острова Мужества и Скорби, где участники мероприятия отдали дань памяти погибшим воинам-интернационалистам.

"С профессиональным праздником в первую очередь хочу поздравить тех, кто сегодня в нарядах, кто прямо сейчас охраняет границу. Желаю им чистой контрольно-следовой полосы и никаких инцидентов", - сказал журналистам председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Он отметил, что пограничная служба чтит память фронтовиков, стоявших на страже Родины, а также гордится теми, кто в послевоенные годы восстанавливал границу, и молодым поколением, которое служит на границе.

В свою очередь ветеран пограничной службы Александр Павловский сказал, что за годы существования пограничной службы в Беларуси сделано многое. "Все, конечно, меняется с учетом того, что происходит в мире. В том числе и пограничные войска идут в ногу со временем. Сейчас они очень сильно вооружены технически. Это уже совсем другие войска, нежели были в советское время. И выполняют они не только часть своих военных обязанностей - непосредственную защиту границы. Сегодня пограничники борются с организованной преступностью, терроризмом, наркотрафиком. Это очень большая работа", - отметил Александр Павловский.

Праздничные мероприятия сегодня, в День пограничника, проходят во всех областных и районных центрах, где дислоцируются воинские части органов пограничной службы. Участниками празднований стали ветераны-пограничники, кадеты, курсанты, действующие военнослужащие и члены их семей.-0-