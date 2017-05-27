ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представители Госпогранкомитета и ветераны пограничной службы возложили венки к монументу Победы в Минске

28.05.2017 12:40 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Госпогранкомитета и ветераны-пограничники сегодня возложили венки к монументу Победы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

После этого шествие прошло до острова Мужества и Скорби, где участники мероприятия отдали дань памяти погибшим воинам-интернационалистам.

"С профессиональным праздником в первую очередь хочу поздравить тех, кто сегодня в нарядах, кто прямо сейчас охраняет границу. Желаю им чистой контрольно-следовой полосы и никаких инцидентов", - сказал журналистам председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Он отметил, что пограничная служба чтит память фронтовиков, стоявших на страже Родины, а также гордится теми, кто в послевоенные годы восстанавливал границу, и молодым поколением, которое служит на границе.

В свою очередь ветеран пограничной службы Александр Павловский сказал, что за годы существования пограничной службы в Беларуси сделано многое. "Все, конечно, меняется с учетом того, что происходит в мире. В том числе и пограничные войска идут в ногу со временем. Сейчас они очень сильно вооружены технически. Это уже совсем другие войска, нежели были в советское время. И выполняют они не только часть своих военных обязанностей - непосредственную защиту границы. Сегодня пограничники борются с организованной преступностью, терроризмом, наркотрафиком. Это очень большая работа", - отметил Александр Павловский.

Праздничные мероприятия сегодня, в День пограничника, проходят во всех областных и районных центрах, где дислоцируются воинские части органов пограничной службы. Участниками празднований стали ветераны-пограничники, кадеты, курсанты, действующие военнослужащие и члены их семей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После этого шествие прошло до острова Мужества и Скорби, где участники мероприятия отдали дань памяти погибшим воинам-интернационалистам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Хараство". Как живет деревня, которую Короткевич назвал "адной з найпрыгажэйшых вёсак Беларусі"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика