Белорусские пожарные отработали взаимодействие транснациональных спасательных групп

Фото УГЗ МЧС

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Университета гражданской защиты МЧС Беларуси приняла участие в многоцелевых международных учениях во время XIII Международного спасательного семинара "FENIX-2017", сообщил БЕЛТА официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

Учения прошли с 24 по 28 мая на базе полигона практической подготовки учебно-образовательного центра Мазовецкого районного управления Государственной пожарной службы Польши. В них приняли участие спасатели из Беларуси, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Франции, Украины, Эстонии, Болгарии, Словакии и Польши.

"Пожарные отрабатывали на учебных площадках порядок взаимодействия транснациональных спасательных групп. Упор делался на языковой барьер, разницу в методах, способах и приемах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Спасатели отработали способы тушения пожаров в производственных зданиях и сооружениях, ликвидировали аварию на объекте хранения и транспортировки химически опасных и других агрессивных сред, провели совместную тренировку по деблокированию пострадавших в результате ДТП", - рассказал Андрей Садовский.-0-

Фото УГЗ МЧС