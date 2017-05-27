Минский завод отметил день рождения тракторным балетом

Сотрудники Минского завода подготовили большой концерт с танцами сельхозтехники. Так сотрудники решили отметить день рождения предприятия. На балете железных машин побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк.

В танце маленьких тракторят Катерина - солистка. И хоть управляет огромной машиной, признается: она девушка хрупкая и нежная. Даже трактор украсила венком из васильков и ромашек.

«Как цветок ко мне подъезжают, разъезжаются, как пчелки такие подлетающие, знаете, подлетают-подлетают и разъехались, ну что-то такое своеобразное. Маневры типа змейки, они будут сидеть у меня на хвосте и бегают за мной, бегают», - поделилась Катерина Кирилина.

И пусть теперь хоть кто-нибудь скажет, что тракторист - профессия не творческая. Они три недели оттачивали шоу-программу ко дню рождения завода. На площадке, как на работе: все должно быть четко и слаженно.