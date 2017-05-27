Песни Алисы Вокс, танец тракторов, лазерное шоу и салют. Такую развлекательную программу для своих работников устроил Минский тракторный завод. В эти выходные предприятие празднует свой 71-й День рождения. Журналисты TUT.BY присоединились к празднику и узнали, во сколько обошлись такие гуляния, и что сотрудники МТЗ думают о своем руководстве.





Свой День рождения МТЗ, как и в прошлом году, отмечает 2 дня. В первый — администрация организовала гуляния на площадке перед заводом, а в воскресенье — устроила День открытых дверей. Сегодня любой желающий может посетить городок предприятия и побывать в цеху сборки тракторов.

Накануне гуляния начались в три часа дня с народных песен на площади напротив проходной. Там же генеральный директор МТЗ Федор Домотенко наградил лучших работников предприятия. Он рассказал, что на праздник потратили около 10 тысяч долларов. Программой мероприятия, в том числе выбором артистов, занималась альтернативная дирекция, где работают молодые люди до 35 лет.



Гендиректор МТЗ Федор Домотенко

С последним директором, который, по слухам, скоро должен возглавить Минскую область, предприятие преодолело кризис. В прошлом году завод закрыл свои убытки. А за первый квартал этого сработал с прибылью в 31,6 миллиона рублей.

Кроме того, Федор Домотенко похвастался, что на МТЗ уже сегодня получают «по пятьсот». Средняя зарплата у производственных рабочих — 1060 рублей в месяц. А в честь Дня рождения каждый работник получил еще и премию в 100 рублей.





После официальной части люди разбрелись по палаткам с едой. Закусок и напитков в этом году хватало. Порция шашлыка с овощным салатом и пивом стоила около 6−7 рублей. Кормили гостей сотрудницы заводской столовой.

«Галка, шашлыка мне положишь, хозяюшка?», — по разговорам у прилавка было понятно, что здесь все свои.

Помимо шашлыков, на Дне рождения подавали кофе, квас и мороженое на развес. У торговых точек продавали и сувениры из музея МТЗ: магниты, майки, галстуки. Особенно привлекали внимание маленькие коллекционные тракторы стоимостью от 6 рублей за маленькие и до 43 — за большие. Для детей здесь установили батуты, а для взрослых устроили активные развлечения.















В День рождения МТЗ не отказался от уже своих фирменных танцев тракторов. На этот раз был балет.

Под «Еду я на тракторе, девки так и падают» на площадку у сцены выехали семь тракторов, три из которых — хлопковые трехколесные. На крышах — огромные соломенные шляпы, у фар — якобы усы. Один из тракторов был украшен венком из васильков и ромашек и алыми картонными губами. И этой «женской» машиной на самом деле управляла девушка.

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Потом тракторы перешли к медленным танцам под «О, столица моя, обожаю тебя». Кульминацией стало синхронное плавное кружение машин под «Танец маленьких лебедей». 20-минутное выступление тракторов завершилось «Полькай беларускай».Кстати, идейный вдохновитель танцев — директор завода.

Шоу привлекло и соседей — скоро «тракторный балет» покажут в России.











В течение всего вечера за праздником наблюдали руководители предприятия и чиновники. Пришел на День рождения МТЗ и мэр Минска Андрей Шорец, который, несмотря на статус, не отказывал другим гостям в селфи.

Периодически ведущие «подбивали» толпу на признания в любви заводу. «Я люблю МТЗ», — дополняла толпа, звучавший в это время на сцене гимн предприятия «Жыві, МТЗ».





К вечеру после народные коллективы на сцене сменили популярные артисты.

Здесь выступили как наши NaviBand, Apple Tea и «Тяни Толкай», так и музыканты из Украины и России.

«Когда я 37 отработала на тракторном с 79 года — такого не было. Было все очень скромненько. И вот эта перестановка в сквере, благоустройство это шоу — это же все деньги, но это хорошо. Значит они здесь есть! Праздник достойный, только что дали рабочим премию миллион, они все и прогуляют тут!», — поделилась впечатлениями бывшая работница МТЗ Тамара Викторовна.





В сквере у первого трактора МТЗ раритет охраняла одна из работниц. Женщина не захотела представляться, призналась лишь, что работает на заводе только 3 года.

«Я думаю везде все лучше и лучше становится. Но зарплата у меня не очень высокая, далеко до средней. Я в охране работаю и получаю чистыми где-то рублей 300−350. А праздник сегодня хороший, достойный», — сказала она.





Неподалеку с семьей отдыхала Людмила Артюшевская. Женщина работает на заводе 32 года и успела получить медаль «За трудовые заслуги» и орден Трудовой Славы.

«Такие праздники были только при Леонове, а потом перестали масштабно отмечать. А при Домотенко мероприятия начались по полном программе. Наше производство с ним стало на ноги», — считает Людмила.

Работница говорит, что заказов сейчас столько, что не всегда успевают сделать все вовремя.

«Ходили такие слухи, что он уйдет, мы думали сегодня нам объявит. Конечно, если такое произойдет, рабочие очень будут жалеть», — призналась женщина.





Хотя некоторые работники МТЗ признаются, что разницы при смене директоров не заметили, зарплату получают как и раньше, план есть.

Олег работает на МТЗ третий год в самом горячем цеху — кузнечном. Признался, что получает в среднем тысячу рублей.

«Я хожу каждый год на праздники, организация нравится все больше и больше. Сегодняшнее мероприятие вообще грандиозное плюс это интересное выступление тракторов. Все отлично подготовлено для людей и для детей. При нынешнем руководителе заметил, как и зарплата выросла, и как завод преображается». — поблагодарил он руководство.





К вечеру у торговых точек людей стало меньше. После 9 вечера алкоголь на территории, где проходят мероприятия продавать перестали. Гости стояли в очередях, чтобы сфотографироваться и посидеть в кабине тракторов на выставке.

Вечером прошел обещанный большой концерт. Его хедлайнером стала бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс.

В толпе тех, кто танцует уже под знакомые песни слышно как пара пенсионерок обсуждают финал концерта.

«А сколько МТЗ в этом году? 71? Так это же не юбилей!», — обратилась одна из женщин к подруге.

«В прошлом году так широко отмечали, а в этом, видимо, решили продолжить», — ответила ей вторая.





Алиса Вокс несколько раз за выступление поблагодарила директора Федора Домотенко, похвалила МТЗ и сделала селфи на фоне зрителей. Артистка спела несколько песен из своего нового репертуара. Не обошлось и без ее последнего скандального хита «Малыш». Музыканты завершили выступление кавером на Цоя «Кончится лето».

Мероприятия закончились лазерным шоу, которое транслировали у проходной и на башнях завода. Это почти 20-минутное зрелище сопровождали фейерверки.













