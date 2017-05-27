ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Гарадзенская вандроўка". В Гродно прошел Пробег Мира в новом формате

28.05.2017 13:56 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пробежать по старинным улочкам Гродно собралось более 230 спортсменов и любителей бега со всей Беларуси. Необычное сочетание истории и спорта привлекли и участников из других стран — в гродненском марафоне участвовали представители Польши и Литвы.


«Гарадзенская вандроўка» — это Пробег Мира, который проводится уже в 20 раз, но в обновленном формате. К участию, как и раньше, приглашались все жалеющие, но отличие нынешнего марафона в том, что маршрут проходил через старый город и был составлен так, чтобы участники на своем пути смогли увидеть главные достопримечательности города.

Участники стартовали от площади Ленина, а уже через 20 минут здесь же финишировали бегущие дистанцию в 5 километров, а еще через почти 15 минут заветную черту преодолели те, кто бежал 10 километров.


На площади Ленина участников ожидали группы поддержки, мимы и даже рыцари в доспехах, а для детей была организована игровая площадка с аниматорами.

— В этом году мы решили совместить казалось бы несовместимое — историю и спорт. Был организованы маршруты, проходящие по историческому центру города. Такие забеги мы планируем продолжить и представим наше меропритие на других белорусских и зарубежных марафонах, а в следующем году, мы надеемся, участников будет намного больше, — рассказал один из организаторов «Гарадзенскай вандроўкі» Сергей Венгерский.




















 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пробежать по старинным улочкам Гродно собралось более 230 спортсменов и любителей бега со всей Беларуси. Необычное сочетание истории и спорта привлекли и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Дали премию, они все и прогуляют тут". Как рабочие отмечали День рождения МТЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика