Пробежать по старинным улочкам Гродно собралось более 230 спортсменов и любителей бега со всей Беларуси. Необычное сочетание истории и спорта привлекли и участников из других стран — в гродненском марафоне участвовали представители Польши и Литвы.





«Гарадзенская вандроўка» — это Пробег Мира, который проводится уже в 20 раз, но в обновленном формате. К участию, как и раньше, приглашались все жалеющие, но отличие нынешнего марафона в том, что маршрут проходил через старый город и был составлен так, чтобы участники на своем пути смогли увидеть главные достопримечательности города.

Участники стартовали от площади Ленина, а уже через 20 минут здесь же финишировали бегущие дистанцию в 5 километров, а еще через почти 15 минут заветную черту преодолели те, кто бежал 10 километров.





На площади Ленина участников ожидали группы поддержки, мимы и даже рыцари в доспехах, а для детей была организована игровая площадка с аниматорами.

— В этом году мы решили совместить казалось бы несовместимое — историю и спорт. Был организованы маршруты, проходящие по историческому центру города. Такие забеги мы планируем продолжить и представим наше меропритие на других белорусских и зарубежных марафонах, а в следующем году, мы надеемся, участников будет намного больше, — рассказал один из организаторов «Гарадзенскай вандроўкі» Сергей Венгерский.







































