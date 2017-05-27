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Поехали!

28.05.2017 — Новости Общества | Могилевские ведомости  
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Автор: 
Дмитрий ЛЕПЕЙКО.

Белорусская железная дорога назначила новые поезда межрегиональных линий бизнес-класса сообщением Могилев–Гомель (через Быхов–Жлобин) и Могилев–Полоцк (через Шклов–Оршу–Витебск). Об этом рассказали в руководстве вокзала станции Могилев.


Все места в вагонах – сидячие. Поезда бизнес-класса позволяют значительно сэкономить время. Из Могилева до Гомеля теперь можно добраться за два с половиной часа. А до Быхова поезд и вовсе доезжает за 38 минут.

На полоцком поезде можно добраться до Шклова за полчаса, до Витебска – за 2 с половиной и за 4 часа до конечного пункта.

Билеты на поезда бизнес-класса в сравнении с аналогичными межрегиональными рейсами эконом-класса несколько дороже места в плацкарте, но дешевле купе.

Подробнее о расписании движения поездов по станции Могилев можно узнать на сайте Белорусской железной дороги.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Белорусская железная дорога назначила новые поезда межрегиональных линий бизнес-класса сообщением Могилев–Гомель (через Быхов–Жлобин) и Могилев–Полоцк (через...

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