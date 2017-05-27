Три человека заразились вирусом Зика в Индии

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Три человека заразились редким вирусом Зика в индийском штате Гуджарат, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, в частности, один из трех случаев заражения был подтвержден "с помощью специального теста ОТ-ПЦР".

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь, которая иногда передается человеку от обезьяны через укусы комаров. Во время заражения наблюдается лихорадка с доброкачественным течением, в некоторых случаях она может оказаться смертельной.

Особенную опасность вирус представляет для беременных женщин, он может стать причиной патологий плода. Вирус может передаваться через донорскую кровь, половым путем, а также через плаценту от матери к ребенку.