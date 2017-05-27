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Три человека заразились вирусом Зика в Индии

28.05.2017 16:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мая — Sputnik. Три человека заразились редким вирусом Зика в индийском штате Гуджарат, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Три человека заразились вирусом Зика в Индии
© Pixabay
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По данным ВОЗ, в частности, один из трех случаев заражения был подтвержден "с помощью специального теста ОТ-ПЦР".

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь, которая иногда передается человеку от обезьяны через укусы комаров. Во время заражения наблюдается лихорадка с доброкачественным течением, в некоторых случаях она может оказаться смертельной.

Особенную опасность вирус представляет для беременных женщин, он может стать причиной патологий плода. Вирус может передаваться через донорскую кровь, половым путем, а также через плаценту от матери к ребенку.

 
Теги: Минск
 
 
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Вирус особенно опасен для беременных женщин, так как может стать причиной микроцефалии и других патологий ребенка. Случаи заражения вирусом Зика отмечены в 60...

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