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Три человека заразились вирусом Зика в Индии
28.05.2017 16:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая — Sputnik. Три человека заразились редким вирусом Зика в индийском штате Гуджарат, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, в частности, один из трех случаев заражения был подтвержден "с помощью специального теста ОТ-ПЦР".
Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь, которая иногда передается человеку от обезьяны через укусы комаров. Во время заражения наблюдается лихорадка с доброкачественным течением, в некоторых случаях она может оказаться смертельной.
Особенную опасность вирус представляет для беременных женщин, он может стать причиной патологий плода. Вирус может передаваться через донорскую кровь, половым путем, а также через плаценту от матери к ребенку.
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Вирус особенно опасен для беременных женщин, так как может стать причиной микроцефалии и других патологий ребенка. Случаи заражения вирусом Зика отмечены в 60...
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