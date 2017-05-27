Коллективная молитва в центре Минска. Тысячи католиков вышли на традиционную процессию

Тысячи католиков сегодня прошлись по центру Минска в процесии Божьего Тела. Традиционно шествие организуют в последнее воскресенье мая. Его суть — в демонстрации веры обращении к Богу за благословением.



Фото: catholik.by

«Няхай гэта працэсія стане яшчэ адным публічным вызнаннем нашай веры, без якой няма збаўлення», — призвал верующих митрополит Тадеуш Кондрусевич.

Уличное шествие длилось около пяти часов. Прерываясь на молитвы, верующие прошли от костела святого Роха на Золотой Горке по проспекту Независимости через площадь Победы, Октябрьскую площадь и площадь Свободы.



Митрополит Тадеуш Кондрусевич. Фото: catholik.by

Тадеуш Кондрусевич обратил внимание на то, что стремление только к материальному богатству с отрицанием духовности, ни к чему не приведет.

«Матэрыяльныя каштоўнасці не павінны стаць новымі багамі, якія, на жаль, усё часцей дамінуюць у сучасным свеце. Гэтыя багі прамінаюць, як дым, і нагадваюць аб нябачным дасюль узроўні маральнага заняпаду», — сказал глава католической церкви Беларуси.

















