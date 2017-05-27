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Беларусь участвует в конкурсе лучших почтовых марок ассоциации PostEurop

28.05.2017 17:18 — Новости Общества | БелТА  
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28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь участвует в конкурсе лучших почтовых марок ассоциации государственных почтовых операторов Европы (PostEurop), сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".

Ассоциация PostEurop с 2002 года проводит конкурс на лучшую почтовую марку, выпущенную по программе "Европа". Тема нынешнего года - "Замки, дворцы".

На конкурсе представлена белорусская почтовая марка с изображением Дворца Румянцевых и Паскевичей, выпущенная Министерством связи и информатизации. Дворец Румянцевых и Паскевичей - главная достопримечательность Гомеля и композиционный центр Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Дворец строился как замок в стиле раннего классицизма и использовался в качестве резиденции гомельских аристократов. Сегодня это один из самых интересных и посещаемых белорусских музеев.

Проголосовать за белорусскую марку все желающие могут на сайте www.posteurop.org/europa2017. В конкурсе участвуют 58 стран. Голосование продлится по 9 сентября.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Ассоциация PostEurop с 2002 года проводит конкурс на лучшую почтовую марку, выпущенную по программе "Европа". Тема нынешнего года - "Замки, дворцы".

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