Нарушителям ПДД в Беларуси будут присылать SMS-оповещения

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушителям правил дорожного движения в Беларуси будут присылать SMS-оповещения, сообщил начальник УГАИ МВД Беларуси Дмитрий Корзюк в эфире телеканала ОНТ , сообщает БЕЛТА.

"Эта система запланирована, она практически проработана, прошла тестирование. Буквально через два месяца мы сможем с помощью SMS оповещать о том, что произошло нарушение правил и вы будете оплачивать штраф", - рассказал Дмитрий Корзюк.

Начальник УГАИ МВД также рассказал, что 1 июня должен состояться тендер на производство автоматизированной информационной системы ГАИ. "В этой системе мы предусмотрели работу наших сотрудников, при которой контакт между ними и заявителем будет минимизирован. Практически все процедуры можно будет пройти удаленно, через интернет. Зарегистрировавшись на сайте МВД, вы сможете зарегистрировать свой автомобиль, выбрать номер, оплатить соответствующие услуги", - пояснил Дмитрий Корзюк. Не планируется переводить в онлайн-режим две административные процедуры - сверку и получение документов.

Отвечая на вопрос, когда заработает эта система, Дмитрий Корзюк рассказал, что это произойдет через 2-3 года. При этом ее отдельные компоненты будут запускаться в эксплуатацию по мере их создания. Например, в водительские удостоверения предлагается добавить RFID-метки для удобства проверки документов.-0-