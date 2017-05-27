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Белорусское «черное золото»: как в стране добывают нефть

28.05.2017 21:05 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь делает ставку на добычу нефти. По всей республике ищут новые месторождения и, надо сказать, небезуспешно. Одно из них недавно обнаружили в Гомельской области. Предполагаемый запас - 800 тысяч тонн. Объемы небольшие, но в Беларуси готовы сделать все, чтобы не покупать углеводороды за рубежом. Порцию нефти удалось добыть и белорусскому собкорру телеканала «МИР 24» Наталье Казей.

На юго-востоке Беларуси на буровой площадке скважины №1 Восточно-Доброгощанской площади геологи недавно нашли нефть. Чтобы пробурить скважину, специалисты используют растворы, соли и воду. Но прежде, чем здесь полноценно начнут добывать нефть, пройдет еще несколько месяцев.

Высота буровой установки - 50 метров, это выше 15-этажного дома. Ее можно передвигать по земле по рельсам. С ее помощью специалисты за два с половиной года построили на этом участке несколько скважин.

Геолог-экспедитор Александр Дикан признает - крупных месторождений в стране нет, только небольшие, до миллиона тонн запасов. Зато свое, родное. В этом районе его экспедиция нашла пять нефтенасыщенных интервалов - это пласты, богатые углеводородородами. Три из них уже испытали.

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Геологи работают 24 часа в сутки в любую погоду, чтобы добыть запланированные на 2017 год 1 млн 650 тысяч тонн нефти.

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