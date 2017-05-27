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В Беларуси будут выпускать хоккейную экипировку

28.05.2017 22:58 — Новости Общества | БелТА  
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28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут выпускать хоккейную экипировку, сообщил заместитель премьер-министра Василий Жарко в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Президент поставил правительству задачу, и она должна быть решена в этом году. Экипировка для детско-юношеских спортивных школ должна быть отечественного производства. Мы уже проработали данный вопрос, у нас есть предприятия, которые выпустят и форму, и защиту, и шлемы, и коньки", - рассказал Василий Жарко.

По мнению вице-премьера, в хоккейной сфере необходимо улучшать и выстраивать вертикаль управления. "Есть у нас Министерство спорта и туризма, есть Национальный олимпийский комитет, есть федерации. Они работают, но все решения в стране должны приниматься коллегиально и согласованно. На всех уровнях(в облисполкомах, райисполкомах) должны присутствовать органы управления, которые будут управлять спортом, - считает он. - Сейчас вертикаль есть на уровне республики, в областях, крупных городах. К концу года будет выстроена вертикаль управления, в том числе на районном уровне, где будут определенные специалисты заниматься сугубо развитием физической культуры и спорта, в том числе детско-юношеского спорта".

Для стимулирования развития хоккея деньги в бюджете заложены на всех уровнях. "Но надо опираться не только на бюджетные деньги, но и на спонсорские, привлекать их. Сегодня средств достаточно, не всегда средства, наверное, они рационально используются. Начнем с зарплаты. В областных города и городах, где будут созданы клубы, зарплата тренеров и игроков должна быть примерно одинаковой. За результат доплачивать бонусы тренеру, игрокам. Эта система будет выстроена", - отметил Василий Жарко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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