Жарко: ребенок должен спать десять часов

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Ученики младших классов должны спать не меньше десяти часов в день, рассказал вице-премьер Василий Жарко в эфире телеканала ОНТ.



© Sputnik Сергей Астапович Николай Лукашенко: как родители повезут детей в школу к 9 утра?

"Педиатры и физиологи считают, что пик активности ребенка начинается с десяти утра", — прокомментировал Жарко намерение правительства перенести время начала школьных занятий на девять утра.

Сельские школы, а также учреждения образования, работающие в одну смену, готовы изменить время начала занятий.

"Мы провели анализ и выяснили, что около 80% школ готовы перевести начало занятий на 9 утра. Сложности возникнут со спортивными школами, и школами, где занятия идут в две смены. В таких случаях можно будет ввести нулевые уроки", — рассказал Жарко.

Изменение времени начала школьных уроков инициировано президентом.