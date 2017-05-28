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Жарко: ребенок должен спать десять часов
28.05.2017 21:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая — Sputnik. Ученики младших классов должны спать не меньше десяти часов в день, рассказал вице-премьер Василий Жарко в эфире телеканала ОНТ.
© Sputnik Сергей Астапович
"Педиатры и физиологи считают, что пик активности ребенка начинается с десяти утра", — прокомментировал Жарко намерение правительства перенести время начала школьных занятий на девять утра.
Сельские школы, а также учреждения образования, работающие в одну смену, готовы изменить время начала занятий.
"Мы провели анализ и выяснили, что около 80% школ готовы перевести начало занятий на 9 утра. Сложности возникнут со спортивными школами, и школами, где занятия идут в две смены. В таких случаях можно будет ввести нулевые уроки", — рассказал Жарко.
Изменение времени начала школьных уроков инициировано президентом.
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Почти 80% школ готовы перенести время начала занятий на 9 утра.
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