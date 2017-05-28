Уже 82% школ готовы перейти на начало школьных занятий с 9.00. Об этом рассказал вице-премьер Василий Жарко в эфире телеканала ОНТ .



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

«Что касается начала занятий с 9.00, то здесь должно быть четкое понимание: какова цель? Родители преследуют свою цель, учителя — свою, мы же должны думать о здоровье детей, чтобы ребенок вышел со школы здоровым. Ребенок младших классов (с первого по четвёртый) должен отдыхать не менее десяти часов в сутки. Сон у ребенка средних классов должен быть не менее девяти часов. Поэтому оптимальное время начала занятий — 9.00», — считает вице-премьер.

Он также отметил, что белорусские физиологи, педиатры говорят о том, что пик максимальных возможностей ребенка начинается с 10.00−10.30 и длится до 14.00.

«Мы провели анализ возможностей школ, 82% из них готовы работать с 9.00. Это школы на селе, это школы, которые работают в одну смену. Школы, которые работают в две смены, чтобы занятия второй смены не заканчивались ночью, могут начинать уроки в 8.30. Это небольшое количество школ — 15−17%. И есть еще 0,2−0,3% школ, которые могут начинать в 8.00. Это школы с круглосуточным пребыванием, спортивные школы и кадетские училища», — рассказал Жарко.

Напомним, 12 мая президент поручил пересмотреть график работы школ. «Раньше 9 утра уроки начинать не надо», — заявил Лукашенко. После этого во многих школах задумались о новом графике работы с 1 сентября. Учебные заведения, работающие в две смены, рассматривают вариант начинать занятия в 8.30 или 9.00, работающие в одну смену — с 9.00. В тех школах, где занятия будут начинаться в 9 утра, для удобства родителей, которым рано на работу, школы будут открыты с 8 часов . Педагоги присмотрят за детьми до начала уроков. Также рассматривается возможность сокращения школьных перемен.

26 мая Александр Лукашенко рассказал о реакции на перенос начала занятий на 9.00 его младшего сына Николая: «Утром одно мнение я уже получил: ты не то делаешь, не надо в 9 часов. Как родители детей повезут? Это же не сын президента едет».