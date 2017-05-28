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Жарко о начале школьных занятий в 9.00: "Мы же должны думать о здоровье детей"
29.05.2017 06:12 — Новости Общества | Tut.by
Уже 82% школ готовы перейти на начало школьных занятий с 9.00. Об этом рассказал вице-премьер Василий Жарко в эфире телеканала
«Что касается начала занятий с 9.00, то здесь должно быть четкое понимание: какова цель? Родители преследуют свою цель, учителя — свою, мы же должны думать о здоровье детей, чтобы ребенок вышел со школы здоровым. Ребенок младших классов (с первого по четвёртый) должен отдыхать не менее десяти часов в сутки. Сон у ребенка средних классов должен быть не менее девяти часов. Поэтому оптимальное время начала занятий — 9.00», — считает вице-премьер.
Он также отметил, что белорусские физиологи, педиатры говорят о том, что пик максимальных возможностей ребенка начинается с 10.00−10.30 и длится до 14.00.
«Мы провели анализ возможностей школ, 82% из них готовы работать с 9.00. Это школы на селе, это школы, которые работают в одну смену. Школы, которые работают в две смены, чтобы занятия второй смены не заканчивались ночью, могут начинать уроки в 8.30. Это небольшое количество школ — 15−17%. И есть еще 0,2−0,3% школ, которые могут начинать в 8.00. Это школы с круглосуточным пребыванием, спортивные школы и кадетские училища», — рассказал Жарко.
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82% школ готовы работать с 9.00.
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