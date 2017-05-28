Уходящий теплый май и прохладное начало лета. Погода в Гомеле на неделю

Последние майские дни будут солнечными и теплыми. Чего нельзя сказать о первых днях июня. Разница в дневной температуре первого месяца лета с уходящим весенним месяцем составит почти 10 градусов.





В понедельник, 29 мая, дневная температура воздуха составит +24°C. Однако будет очень ветренно — с порывами до 16 м/с. Небольшие осадки возможны во вторник, ночью — туман. В среду, 31 мая, будет теплее всего на предстоящей недели — около +25°C.

А вот с четверга резко похолодает. 1 июня днем температура будет не выше +17°C, в пятницу 2 июня — не выше +15°C. Без существенных осадков, но пасмурно. Ночная температура составит порядка +10°C.

Погода в Гомеле и области