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Картина выходных: День пограничника, тракторный балет, байк-фестиваль и SMS-оповещения нарушителям ПДД
29.05.2017 07:36 — Новости Общества | БелТА
ВЧЕРА
Картина выходных. 27-28 мая
РЕПОРТАЖ: Пост на краю земли белорусской,
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Минский тракторный завод отметил свой 71-й день рождения.
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На стадионе в Витебске обрушилось металлическое ограждение, сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Виталий Новицкий.
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СЕГОДНЯ
Анонсы на 29 мая
Визит в Республику Беларусь парламентской делегации Королевства Таиланд во главе со вторым вице-председателем Национального законодательного собрания Таиланда П.Порджитом состоится 29 мая-2 июня.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню без табака (31.05) (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 12.00.
Театрализовано-концертная программа для младших школьников "Классный час" или "Самое классное лето" пройдет в Летнем амфитеатре в Витебске в 10.30 и 13.00.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 30 мая
В Республике Беларусь - День памяти погибших в подземном переходе на станции метро "Немига" (1999). В 2002 г. состоялось открытие памятного знака погибшим на станции "Немига" 30 мая 1999 г.
80 лет назад родился Казаков Борис Иванович, живописец и художник театра, заслуженный деятель искусств Беларуси (1991). Умер в 2008 г.
80 лет назад родился Раевский Игорь Иванович, белорусский и российский дирижер и хормейстер, заслуженный артист Беларуси (1967), народный артист России (1978). В 1963-68 гг. художественный руководитель Ансамбля песни и танца Белорусского военного округа и других военных художественных коллективов. С 1995 года художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического русского хора им. А.Свешникова. Лауреат Государственной премии Чехословакии (1972).
80 лет назад родился Малевич Юрий Николаевич, белорусский архитектор. Среди работ: проекты планировки и застройки микрорайонов Борисова, Слуцка, Червеня, Смолевич, Крупок Минской области, центра курортного поселка Нарочь Мядельского района и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1998).
105 лет назад родился Ошанин Лев Иванович, российский поэт. Автор текстов популярных песен "Просто я работаю волшебником", "Солнечный круг", "Течет река Волга" и др. Умер в 1996 г.
80 лет назад родился Демьяненко Александр Сергеевич, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1991). Снимался в фильмах "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" и др. Умер в 1999 г.
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Картина выходных: День пограничника, тракторный балет, байк-фестиваль и SMS-оповещения нарушителям ПДД
ВЧЕРАКартина выходных. 27-28 маяРЕПОРТАЖ: Пост на краю земли белорусской, или Будни пограничной службы. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил...
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