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Картина выходных: День пограничника, тракторный балет, байк-фестиваль и SMS-оповещения нарушителям ПДД

29.05.2017 07:36 — Новости Общества | БелТА  
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Картина выходных: День пограничника, тракторный балет, байк-фестиваль и SMS-оповещения нарушителям ПДД

ВЧЕРА

Картина выходных. 27-28 мая

РЕПОРТАЖ: Пост на краю земли белорусской, или Будни пограничной службы. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав, ветеранов органов пограничной службы с профессиональным праздником - Днем пограничника.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте прошел парад и митинг в честь Дня пограничника.

В Беларуси будут выпускать хоккейную экипировку, сообщил заместитель премьер-министра Василий Жарко.

Нормативы по физической подготовке и оценке результатов работы стражей порядка будут пересмотрены, заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич на открытии летнего спортивного праздника для сотрудников и гражданского персонала подразделений центрального аппарата и центрального подчинения милицейского ведомства и членов их семей.

Банк развития Беларуси направит в 2017 году на финансирование государственных программ и мероприятий более Br1,1 млрд. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 мая 2017 года №375.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Минский тракторный завод отметил свой 71-й день рождения. Главной изюминкой стал тракторный балет. Организаторы назвали свое шоу "Танец маленьких тракторят".

Также для гостей праздника спели NaviBand и Алиса Вокс, а ночное небо раскрасил фантастический салют.

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Средняя заработная плата на производстве Минского тракторного завода превышает Br1 тыс., сообщил генеральный директор МТЗ Федор Домотенко. Темп роста объема экспорта ОАО "Минский тракторный завод" в январе-марте составил 120,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщил Федор Домотенко.

Нарушителям правил дорожного движения в Беларуси будут присылать SMS-оповещения, сообщил начальник УГАИ МВД Беларуси Дмитрий Корзюк.

Трое белорусов погибли, двое пострадали в ДТП в городе Березники в Пермском крае России.

На стадионе в Витебске обрушилось металлическое ограждение, сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Виталий Новицкий. Витебский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования болельщиков на спортивном комплексе в Витебске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Процессия Божьего тела в Минске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: "FASHION DAY" в Национальной школе красоты.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный байк-фестиваль "Брест-2017".

ФОТОРЕПОРТАЖ: Республиканская выставка всех пород собак прошла в Бресте.

Предприниматели провели субботник, благоустраивая территорию вдоль лесного озера в Колодищах.

Средства от "Забега тысячи сердец" направят на диагностическое оборудование в РНПЦ детской хирургии.

Белоруска Александра Саснович вышла во второй раунд "Ролан Гаррос".

Белоруска Татьяна Холодович победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине в метании копья.

Мужская сборная Беларуси по волейболу одержала третью победу в отборочном турнире чемпионата мира в группе Е, матчи которой проходят в Загребе.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил в финальной серии чемпионата Беларуси минский СКА и в 9-й раз стал обладателем золотых медалей.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 мая

Пресс-конференция об участии Беларуси в "ЭКСПО-2017" в Астане состоится 29 мая в пресс-центре БЕЛТА в 14.30. Какие проекты будут представлять научный, экономический, инвестиционный потенциал Беларуси на престижной международной выставке? Как планируется продвигать туристические возможности Беларуси? Каковы ожидания по расширению двустороннего и международного сотрудничества по итогам форума? Об этом расскажут председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин и начальник отдела выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности МИД Евгений Лазарев.

Визит в Республику Беларусь парламентской делегации Королевства Таиланд во главе со вторым вице-председателем Национального законодательного собрания Таиланда П.Порджитом состоится 29 мая-2 июня.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню без табака (31.05) (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 12.00.

Театрализовано-концертная программа для младших школьников "Классный час" или "Самое классное лето" пройдет в Летнем амфитеатре в Витебске в 10.30 и 13.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 мая

В Республике Беларусь - День памяти погибших в подземном переходе на станции метро "Немига" (1999). В 2002 г. состоялось открытие памятного знака погибшим на станции "Немига" 30 мая 1999 г.

80 лет назад родился Казаков Борис Иванович, живописец и художник театра, заслуженный деятель искусств Беларуси (1991). Умер в 2008 г.

80 лет назад родился Раевский Игорь Иванович, белорусский и российский дирижер и хормейстер, заслуженный артист Беларуси (1967), народный артист России (1978). В 1963-68 гг. художественный руководитель Ансамбля песни и танца Белорусского военного округа и других военных художественных коллективов. С 1995 года художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического русского хора им. А.Свешникова. Лауреат Государственной премии Чехословакии (1972).

80 лет назад родился Малевич Юрий Николаевич, белорусский архитектор. Среди работ: проекты планировки и застройки микрорайонов Борисова, Слуцка, Червеня, Смолевич, Крупок Минской области, центра курортного поселка Нарочь Мядельского района и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1998).

105 лет назад родился Ошанин Лев Иванович, российский поэт. Автор текстов популярных песен "Просто я работаю волшебником", "Солнечный круг", "Течет река Волга" и др. Умер в 1996 г.

80 лет назад родился Демьяненко Александр Сергеевич, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1991). Снимался в фильмах "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" и др. Умер в 1999 г.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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ВЧЕРАКартина выходных. 27-28 маяРЕПОРТАЖ: Пост на краю земли белорусской, или Будни пограничной службы. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил...

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