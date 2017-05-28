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Бухгалтер в Витебске присвоила почти 9 тысяч долларов на подделке командировочных и ордеров

29.05.2017 07:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Бухгалтер-кассир одного из предприятий в Витебске за растрату около 9 тысяч долларов получила 3 года лишения свободы условно, сообщает пресс-служба УВД облисполкома.

45-летняя женщина работала бухгалтером-кассиром на одном из автотранспортных предприятий в Витебске. Женщина вносила фиктивные сведения в авансовые отчеты водителей по командировочным расходам, расходные и приходные кассовые ордера, а также увеличивала в оборотно-сальдовых ведомостях суммы денег, израсходованных водителями в командировках.

В целом бывший бухгалтер похитила 2,3 тысячи евро, 186,5 тысячи российских рублей и 2,9 тысячи долларов.

Суд приговорил женщину по статье УК «Присвоение либо растрата» к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на такой же срок, с лишением права занимать материально-ответственные должности на 5 лет и с конфискацией имущества.

 
Теги: Витебск
 
 
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45-летняя работала бухгалтером-кассиром на одном из автотранспортных предприятий в Витебске.

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