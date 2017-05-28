В Браславе открыли детскую парусную школу: в проект уже вложили около ста тысяч евро. Настя Храпан одна из 18 местных ребят, которые первыми учатся справляться с новенькими яхтами. Это круто, описывает эмоции от занятий девочка и не скрывает: «Мне еще тренироваться и тренироваться. Особенно сложно удержать парус на поворотах: можно запросто свалиться в воду. А я падать не хочу, потому что не умею плавать».





Впрочем, быть пловчихой в парусном спорте не обязательно: на Насте спасательный жилет. Выручит, если что.

На озере Дривяты сейчас пришвартованы 15 новеньких яхт класса «Оптимист». Здесь же пирс, чтобы к ним спускаться, и ангар, где их хранить. Все это появилось в Браславе благодаря польским дипломатам в рамках проекта «Польская дапамога».





— За последние десять лет мы реализовали в Беларуси около ста проектов малых грантов, — отметил Конрад Павлик, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Беларуси. — Парусная школа — особенный из них. Он превышает масштаб малых грантов, и его стоимость примерно 100 тысяч евро.



Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Беларуси Конрад Павлик, председатель Браславского райисполкома Владимир Драневский и председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев

Еще 40 тысяч евро Польша инвестирует в работу школы. Например, обучение инструкторов.





«Тут бы научиться ловить волну и не бояться»

Идея создать в Браславе детскую парусную школу появилась больше года назад. Хотя на самом деле яхтинг для этого места понятие не новое. Еще в 1930-е годы в городе построили три пристани, где размещались парусники, лодки и байдарки. Тут проводили ежегодные регаты. Однако Вторая мировая война прервала традицию. И только в 2012 году здесь снова стали проходить гонки парусных спортивных судов.

Но награды для юных яхтсменов сейчас не главное.





— Тут бы научиться ловить волну, — делится планами на ближайшие тренировки Таня Калабухова. — И еще — не бояться, а то сильный ветер иногда очень пугает.

Под парус 11-летняя ученица гимназии № 1 попала из туристического кружка. Предложил руководитель Вячеслав Кроп. Управлять яхтой он научился в Польше и даже получил на судно права.





— Лет шесть назад во время туристического лагеря «Браславские паруса» наши польские друзья и коллеги привезли нам опробовать два «Оптимиста», — вспоминает Вячеслав Кроп. — Детям очень понравилось. Вот бы и нам такие: мечтали мы тогда, и все сбылось.





Сейчас, говорит собеседник, яхтовым спортом в городе занимаются около 20 мальчиков и девочек. Уже месяц они учат теорию, и неделю ходят под парусом по воде. За это время, что интересно, никто из новичков в воду даже не упал.

— Сноровка, — улыбается Вячеслав Кроп.

«А как нам записать ребенка в парусную школу?»

А в отдел образования спорта и туризма Браславского райисполкома уже который день звонят родители. Вопрос у мам и пап такой: «А как нам записать ребенка в парусную школу?».





— Сейчас мы ищем профессионального тренера по парусному спорту и где-то через месяц планируем набрать три группы детей, — говорит Станислав Остановко, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Браславского райисполкома. — Каждая из групп до 15 человек, занятия для ребят будут бесплатными.





Профессионального инструктора по парусному спорту, не скрывает собеседник, найти не так-то и просто. Все-таки этот спорт в стране не очень развит.





— Аналогичная школа давно существует в польском городе Августове. Туда на переквалификацию планируем отправить несколько наших специалистов, — продолжает Станислав Остановко. — Возможно, их инструктор приедет к нам и обучит кого-то здесь.





Что касается яхт-клуба для взрослых, то о его появлении в Браславе пока говорить не берутся. Зато в планах учить парусному спорту детей местных туристов. Правда, в отличие от своих ребят, занятия для отдыхающих мальчиков и девочек будут платными.



