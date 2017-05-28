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Столичные власти обещают на минских пляжах первоклассный песок
29.05.2017 09:23 — Новости Общества | Tut.by
Летом текущего года УП «Минское лесопарковое хозяйство» планирует закупить пляжеуборочную машину для ухода за песчаными пляжами. Кроме того, на пляжи завезут песок первого класса. Об этом сообщает агентство
Итальянская машина стоимостью около 18 тыс. руб. должна прибыть в Беларусь после 15 июня. Средства на ее приобретение Минсклеспаркхозу выделил Мингоркомприроды. Навесной агрегат, который будет крепиться к отечественному мини-трактору, предназначен для рыхления, просеивания песка и очистки его от мелкого мусора. Техника будет работать на всех песчаных пляжах Минского моря, водохранилищ Криница и Дрозды.
Обслуживающая организация обещает, что нежиться на песочке у воды этим летом станет приятнее. На песчаных пляжах уже выполняют и закончат к 3 июня подсыпку песка. В общей сложности на минские пляжи из карьеров Логойского района доставят 7 тыс. куб. м песка первого класса.
В нынешнем году предприятие также закупает для пляжей и городских лесов евроконтейнеры для раздельного сбора мусора. За счет средств, полученных от Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, закуплен мусоровоз с задней загрузкой для их обслуживания.
Как подчеркнул Богданчик, в целом столичные пляжи уже готовы к встрече с отдыхающими: отремонтировано и окрашено оборудование, выполнен покос газонов, завершается очистка дна водоемов. К предстоящему сезону в зонах отдыха у воды, находящихся на обслуживания Минсклеспаркхоза, дополнительно установлено 14 беседок, 5 комплектов лесной мебели, 20 шлагбаумов на въездах, более 200 ограждающих конструкций, а также мангалы, кабинки для переодевания, урны и др.
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Кроме того планируется закупить пляжеуборочную машину для ухода за песчаными пляжами.
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