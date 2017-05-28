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Игры Разума: первая игра сезона и непобедимые «Тюлени»
29.05.2017 — Новости Общества | Раённыя буднi (Пружаны)
Первая игра сезона. Жаркий старт!
Друзья, первая игра сезона (она же 5-ая по счету) уже стала историей. А подробнее о том, как это было, мы и расскажем. Начнем с того, что, как мы и обещали, мы начали сезон! Планировали чуть позже, но раз нас уже собирается полная обойма, то почему бы и не начать прямо здесь и сейчас?)
А первым победителем в первой же игре сезона стали хорошо всем известные «Лень тюленя».
«Блицкриг» весьма шустро начали, затем немного просели в середине и будь чуть удачливее в ставке могли попадать в тройку призеров. Но, как есть — так есть. Между тем, благодаря вопросу про великие озера, становятся единственными в этой игре спасателями от гроба.
«Молодые караси» на средней глубине провели всю игру, но в ставке провели попытку выплыть чуть ближе к поверхности и даже умудрились взять столь редкие в этот вечер 7 баллов, но этого оказалось достаточным только для седьмой строчки.
«Лесная братва» и «Все наши» набрали по 35 баллов и заняли соответственно 8 и 9 строчку. При этом первым лучше далась вторая половина игры, а вторым, наоборот, первая.
«Сила мысли» очень неровная игра. Центральная тема и скульптуры принесли команде по 8 баллов, которые не покорились более ни одной из команд, но менее удачная игра в остальных турах и особенно ставка с всего 1 баллом нивелировали этот успех.
«Лондон» провел свою первую игру и для знакомства вполне приличный результат. 6 туров сыграны на средних скоростях, а вот в ставке пошли ва-банк, но это принесло скорее обратный эффект в «-2» в строчке))).
И замыкают обойму команд по доброй традиции самые младшие наши представители «Блицкриг-Юни». В теме о ругательствах набрали всего 1 балл и это скорее хороший знак! Ставка же оказалась не по зубам и не позволила положить в копилку хотя бы 1 балл.
Что ж совсем скоро опубликуем сводную таблицу сезона. Благодарим всех за отличную игру! Следите за новостями и до скорой встречи!)
Андрей Левкович, Сергей Свидерский (фото).
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Первая игра сезона. Жаркий старт! Друзья, первая игра сезона (она же 5-ая по счету) уже стала историей. А подробнее о том, как это было, мы и расскажем. Начнем с того,...
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