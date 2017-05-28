Игры Разума: первая игра сезона и непобедимые «Тюлени»

Первая игра сезона. Жаркий старт!

Друзья, первая игра сезона (она же 5-ая по счету) уже стала историей. А подробнее о том, как это было, мы и расскажем. Начнем с того, что, как мы и обещали, мы начали сезон! Планировали чуть позже, но раз нас уже собирается полная обойма, то почему бы и не начать прямо здесь и сейчас?)

А первым победителем в первой же игре сезона стали хорошо всем известные «Лень тюленя».

Взяли уверенный старт и набрали неплохой багаж за первые 3 тура, а вот вторая часть выдалась не столь успешной. Самолетная тема заставила сделать осечку и подарить возможность другим командам почувствовать запах «наживы». Однако, великолепно сыгранная ставка просто не оставила шансов преследователям.



«Дети Вассермана» провели отличную игру и, как никогда, были близки к чистой победе, но что ж ты будешь делать с этими безудержными Тюленями и их познаниями ленты Мебиуса?)) Первая строчка вновь махнула хвостом перед самым носом.



«На донышке» пошумев в первой игре, пропали на целых 1,5 месяца! Но вернувшись, показали всем, что успех в первой игре не был случайностью. Вторая игра команды и вновь пьедестал, за который, между прочим, пришлось побороться сразу с двумя командами, набравшими те же 40 баллов.



«Тринадцатые» на этот раз четвертые))) и что-то нам подсказывает, что название команды с занимаемым ими местом вряд ли когда-либо совпадет)). Хороший результат во всех 6 турах. И не попасть в тройку не позволила лишь разница баллов в 5 туре. Между тем, лишь вдвоем с Вассерманами взяли вопрос с подонками).



«Мозги в кляре». "Посиделкам" нужно взять на заметку фирменное блюдо!))) Отличный результат 6 туров свел на нет результат ставки. Всего 2 балла, которые принесли команде лишь 5 строчку, хотя шансы на победу были весьма большими.

«Блицкриг» весьма шустро начали, затем немного просели в середине и будь чуть удачливее в ставке могли попадать в тройку призеров. Но, как есть — так есть. Между тем, благодаря вопросу про великие озера, становятся единственными в этой игре спасателями от гроба.

«Молодые караси» на средней глубине провели всю игру, но в ставке провели попытку выплыть чуть ближе к поверхности и даже умудрились взять столь редкие в этот вечер 7 баллов, но этого оказалось достаточным только для седьмой строчки.

«Лесная братва» и «Все наши» набрали по 35 баллов и заняли соответственно 8 и 9 строчку. При этом первым лучше далась вторая половина игры, а вторым, наоборот, первая.

«Сила мысли» очень неровная игра. Центральная тема и скульптуры принесли команде по 8 баллов, которые не покорились более ни одной из команд, но менее удачная игра в остальных турах и особенно ставка с всего 1 баллом нивелировали этот успех.



«Миля» команда, которая ходит в фаворитах. И единственная, кроме «На донышке», кто смог отобрать победу у Тюленей, в этот раз непонятно почему сыграли не так, как мы это привыкли видеть. Явно не задались ругательства и ставка, а с такими соперниками этого хватило, чтобы остаться за бортом первой десятки.

«Лондон» провел свою первую игру и для знакомства вполне приличный результат. 6 туров сыграны на средних скоростях, а вот в ставке пошли ва-банк, но это принесло скорее обратный эффект в «-2» в строчке))).

И замыкают обойму команд по доброй традиции самые младшие наши представители «Блицкриг-Юни». В теме о ругательствах набрали всего 1 балл и это скорее хороший знак! Ставка же оказалась не по зубам и не позволила положить в копилку хотя бы 1 балл.



Что ж совсем скоро опубликуем сводную таблицу сезона. Благодарим всех за отличную игру! Следите за новостями и до скорой встречи!)

Андрей Левкович, Сергей Свидерский (фото).