Это вам не игрушки: чемпионат мира по World of Tanks

Свет в огромном зале "ВТБ-Арены" в Москве гаснет. На многометровых экранах – только цифры обратного отсчета.

Зал взрывается шумом – фанаты кричат и стучат красно-синими светящимися дубинками – но вскоре все, затаив дыхание, смотрят на экраны… И как только таймер подходит к отметке 00:00, колонки выдают мощную волну звука. На экранах мелькают логотипы команд, после которых начинается промо-ролик чемпионата.

Именно так начался финал чемпионата мира по World of Tanks. Впервые финал чемпионата проходит в Москве – до этого сражения разгорались в Варшаве.

На сцену выходят участники первого полуфинала – команда из Северной Америки Elevate и европейская Ding. Капитан Ding не скрывает радости – накануне Elevate обыграла в четвертьфинале китайскую El Gaming, и он считает, что выиграть у североамериканцев проще.

Предсказание, кто победит, делает специально обученный рак Валера – и он предсказывает победу Ding. Впрочем, комментаторы разделяются во мнении, верить ли членистоногому (и символу неумелых игроков) – вчера он ошибся.

На кону большие ставки – команды сражаются за выход в финал, где первое место, помимо почета, принесет победителям 150 тысяч долларов.

Первый полуфинал: Elevate vs Ding

Первый полуфинал команды играют очень аккуратно, и за каждым движением зал следит, затаив дыхание. В зале слышны только голоса комментаторов и звуки игры. Впрочем, игрокам все равно – во-первых, они все в игре, а во-вторых, ничего не слышат в наушниках.



© Sputnik Максим Блинов Игра World of Tanks

И вот команда Elevate лишается двух тяжелых танков. Зал взрывается шумом и снова затихает. Вдруг – два выстрела, и еще один танк американской команды уходит в ангар. Ding начинает отстреливать и давить танки врага один за одним, и первый матч остается за ними – впрочем, как и вся игра: американской команде удается выиграть только два боя.

Высокие гости

Среди зрителей финала чемпионата мира – высокий во всех смыслах гость: Тимофей Мозгов, член сборной России по баскетболу и игрок NBA. Как оказалось, помимо баскетбольных игр в "реале", Тимофей увлекается еще и виртуальными играми.

В свободное время он тоже играет в World of Tanks. В его танковом ангаре – почти все топовые, десятого уровня, машины – не хватает только двух.

"Для меня это отдых. Когда я играю, я от всего отвлекаюсь – только иногда ловлю себя на мысли, что не смотря на то, что это компьютерная игра, я хочу победить. В выходной день, если нет дел – могу два-три часа поиграть", – признается Тимофей.

Как оказалось, не только Мозгов играет в танки: многие баскетболисты любят пострелять на виртуальных полигонах.

Второй полуфинал и последний бой

Во втором полуфинале сыграли Tornado и Not So Serious. Игра напряженная: команды идут ноздря в ноздрю, но NSS постоянно чего-то не хватает, и Tornado вырывается вперед – в итоге они выходят в финал.



© Sputnik Максим Блинов Представление команд перед началом финального этапа гранд-финала по игре в World of Tanks между командами DiNG (Европа) и TORNADO ENERGY (СНГ)

После матча перерыв на несколько десятков минут – и в это время в зале идет розыгрыш по билетам. Ведущий вытягивает номера билетов, и те счастливчики, чьи номера назвали, получают игровые танки.

Финальное сражение предваряет выступление разработчиков. Команде Wargaming есть чем похвастаться – за прошедшие четыре года они сделали так, чтобы "ВТБ-Арена" на финале чемпионата мира была полна.

За этим стоит огромная работа по разработке и развитию игры. Только за год выпущено огромное количество обновлений, которые добавляли новые танки, обновляли карты и исправляли ошибки.

Игра становится сложнее – появились ранги игроков, которые прямо отражают умения виртуальных танкистов. И если игрок подбивает вражеские танки, поддерживает другие виды техники, то его ранг растет. И за это ему полагается почет и награды в игре.

Гранд-финал

Перед сценой выстроились девушки-барабанщицы в военной форме. После короткого видеорепортажа они начинают отбивать военный марш. Когда марш стихает, в зале гаснет свет.

Вдруг темноту прорезают лучи прожекторов, и на сцену выходят команды-финалисты. Там уже установлен трофей – 20-килограммовый куб с впечатанным в него логотипом игры.



© Sputnik Максим Блинов Зрители перед началом финального этапа гранд-финала по игре в World of Tanks

Танкисты рассаживаются за компьютерные машины, капитаны присоединяются к ним после коротких благодарственных речей. Им предстоит длинная игра – 13 матчей за право стать чемпионами.

В первом матче Tornado, которые играют за "красных", один за одним уничтожают танки "синих" Ding – первый матч за ними. Во втором матче сражение идет с равным счетом до конца – но удача отворачивается от "синих".

В третьем матче Tornado должны по условиям матча защищаться, и Ding потихонечку уничтожает танки "красных" – ближе к концу начинается натуральный расстрел танков обороняющихся. Ding отыгрывают одно очко.

Четвертый матч до самого конца идет медленно, но в конце начинается массовое уничтожение танков – под смех зала и крики зрителей. Tornado чуть-чуть не дотягивает до победы, и счет становится 3:1. Как позже заметит комментатор, "нет слов, чтобы описать, что происходило". В следующем матче разрыв увеличивается до трех очков, и счет становится 4:1.

Tornado играючи уничтожает один за одним танки Ding, и уходят на отдых со счетом 5:1. Седьмой бой может стать решающим – если Ding не победит, то победа останется за Tornado.



© Sputnik Максим Блинов Киберспортсмены из команды TORNADO ENERGY (СНГ) во время финального этапа гранд-финала

Седьмой бой проходит на карте "Прохоровка", и битва идет в центре, стенка на стенку. Идет быстрый размен танками – первыми сгорают легкие и средние машины. За несколько минут у Ding остается один танк против трех, но и он живет пару десятков секунд.

Однако европейская команда не сдается – и в следующем матче они щелкают вражеские машины, как семечки. Счет становится 6:2, но все равно каждый матч – решающий, потому что стоит Tornado одержать победу – и они чемпионы.

В девятом матче в конце остается по одному танку, комментаторы надрываются – и игрок команды Tornado поджигает машину противника за 15 секунд до конца матча. Чемпионом мира по World of Tanks становится команда из СНГ.

Игроки из России, Беларуси, Украины и Латвии, команда Tornado Energy, получают титул чемпионов мира, победный трофей и 150 тысяч долларов. Зрители бросаются к сцене, толпа ликует – а у игроков нет даже сил улыбнуться. Киберспорт – не место для слабых и нервных.