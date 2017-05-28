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Прохлада и дожди в начале лета. Погода в Витебске на неделю

29.05.2017 10:12 — Новости Общества | Tut.by  
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На неделе в Витебске будет тепло, но редкий день обойдется без дождя, сообщают синоптики.


Фото: ru. wallpapers-fenix.eu

В понедельник, 29 мая, днем до +23°С, вероятны дождь и гроза.

Во вторник температура воздуха немного понизится — до +19°С, но осадков не ожидается.

В среду ветрено и возможен дождь. Температура +20…22°С.

В четверг, а это будет первый день лета, ожидается небольшой дождь. Ветер порывами до 14 метров в секунду. Днем — до +17°С.

В пятницу прохладно: столбик термометра покажет не выше +11°С. Ветер, дождь.

По предварительным прогнозам, дождливыми будут и выходные.

Погода в Витебске и области

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Теги: Витебск
 
 
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На неделе в Витебске будет тепло, но редкий день обойдется без дождя, сообщают синоптики.

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