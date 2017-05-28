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Погода в Гродно и области на неделю: дожди, грозы и ветер

29.05.2017 10:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Предстоящая неделя будет дождливой, но теплой. В среду синоптики обещают грозы. Температура воздуха прогреется до +20°C. О погоде в регионе сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY, носит иллюстративный характер

В понедельник, 29 мая, утром — переменная облачность. Днем и вечером — возможны дожди. Температура воздуха днем +23…25°C. Вечером — +16…18 °C.

Во вторник, 30 мая, сплошная облачность, дымка, но осадков не будет. Температура воздуха днем +18…20 °C.

В среду, 31 мая, утром температура будет +13…15 °C. Днем — +20…22 °C. С утра синоптики обещают переменную облачность, небольшой дождь и грозу. А днем будет — ветрено — порывы до 15 м/c.

В четверг, 1 июня, переменная облачность, вечером — дожди. Температура воздуха днем составит +14…16 °C.

В пятницу, 2 июня, ночью — переменная облачность, дожди. Днем — дождь, а температура воздуха прогреется всего до +11…13 °C. Весь день ветрено — порывы до 14 м/c.

В выходные в регионе будет сплошная облачность, без осадков. В воскресенье — переменная облачность и туман. Температура воздуха днем — +13…15 °C.

Погода в Гродно и области.

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Теги: Гродно
 
 
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Предстоящая неделя будет дождливой, но теплой. В среду синоптики обещают грозы. Температура воздуха прогреется до +20 °C.

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