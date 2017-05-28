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Мужчина, который в драке убил соперника возле клуба "Винтаж", получил 7 лет колонии

29.05.2017 10:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Октябрьского района Витебска вынес приговор по резонансному убийству мужчины, которое произошло ночью 10 декабря прошлого года возле кафе-клуба «Винтаж».

Между двумя парнями, отдыхавшими в «Винтаже» в разных компаниях, произошла ссора. Но в ходе расследования дела никто из свидетелей не мог вспомнить, из-за чего и с какой фразы начался конфликт.

— Поначалу между парнями случилась словесная перепалка, — рассказала старший помощник прокурора Витебска Ольга Януш. — После взаимных оскорблений они обменялись кулачными ударами. После чего к одному из противников подошли приятели второго, предложив продолжить разборки на улице. Предупредили, что там его кое-кто ожидает. Тот вышел с приятелем.

На улице возле клуба 30-летний мужчина нанес 32-летнему сопернику кулаком удар по шее. Противник упал. Смерть наступила на месте происшествия.

Установлено, в результате тупой травмы шеи произошли разрыв внутренней сонной артерии справа, массивное кровоизлияние под мягкую мозговую оболочку и другие повреждения внутренних органов.

— Все действующие лица этой истории ранее не судимы и к административной ответственности не привлекались, — рассказывает Ольга Януш. — Обвиняемый трудился на ОАО «Керамика», имел положительные характеристики с места жительства и работы. Раскаялся в преступлении.

За умышленное причинение тяжких телесных повреждений суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

 
Теги: Витебск
 
 
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На улице возле клуба 30-летний мужчина нанес 32-летнему сопернику кулаком удар по шее. Противник упал. Смерть наступила на месте происшествия.

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