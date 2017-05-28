В Могилеве во время строительства Свято-Покровской церкви нашли человеческие останки

Около двух десятков фрагментов человеческих костей найдены 27 мая на месте строительства Свято-Покровской церкви.



Фото с сайта mycity.by

Место возведения новой Покровской церкви находится в исторической части Могилева — бывшем Школище в районе Подниколья. Сейчас в выкопанный котлован будущего храма вбиты сваи и залит бетон.

Первым кости нижних человеческих конечностей, лежащие на поверхности земли, случайно обнаружил могилевский журналист Алесь Асипцов. О своей находке он сообщил археологу и депутату Палаты представителей Игорю Марзалюку.

По словам Асипцова, Марзалюк по телефону заявил, что в тех местах в XVI веке находился некрополь.

Все земляные работы в исторической части Могилева должны проводиться под контролем археологов. Было видно, что кости лежали на поверхности земли не один день. Некоторые из них вместе с советскими солдатскими пуговицами времен Второй мировой войны находились на невысоком настиле, укрывающем находящийся рядом фундамент старой Покровской церкви, которая была разрушена в советское время.

О находке Асипцов сообщил также корреспонденту БелаПАН. Журналисты вместе осмотрели залитый бетоном котлован и земляные насыпи, нашли еще несколько фрагментов человеческих костей и сообщили об этом в милицию.

На место прибыли милиционеры, сотрудники Следственного комитета, Госкомитета судебных экспертиз. Они собрали найденные кости, опросили представительницу Свято-Никольского монастыря, который принимает участие в строительстве нового храма.

Специалисты предположили, что найденные кости пролежали в земле не менее 70 лет.