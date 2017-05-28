Грозы и похолодание. Погода в Могилеве в выходные

Погода в Могилеве на этой неделе испортится — к выходным похолодает, дни будут дождливыми и ветреными. По предварительным данным, первые выходные июня будут теплыми, но с дождем.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 29 мая, днем прогнозируют до +23°С. В середине суток ожидается гроза, а вечером — небольшой дождь.

Вторник будет солнечным и теплым — до +22°С. Днем возможен небольшой дождь.

31 мая также будет +22°С, однако большая часть суток обещает быть дождливой, а днем возможна гроза.

Четверг, первый день календарного лета, принесет похолодание до +15°С, пасмурную погоду, дожди с грозой и сильный порывистый ветер до 14 м/с.

В пятницу станет еще прохладнее — +10°С. Будет по-прежнему пасмурно, дождливо, порывы ветра усилятся до 16 м/с.

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