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Житель Новополоцка проигрывал в казино авансы за установку окон ПВХ
29.05.2017 10:29 — Новости Общества | Tut.by
Жителя Новополоцка обвиняют в том, что он незаконно брал деньги у горожан, предлагая им установить окна ПВХ, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.
38-летний мужчина в 2008 году зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и занимался установкой окон и отделочными работами.
Через год предприниматель был осужден за мошенничество, так как брал деньги у заказчиков, но не выполнял условия договоров. Освободившись из мест лишения свободы в январе 2013 года, он продолжил заниматься установкой окон ПВХ.
С 2016 года подозреваемый стал активно играть на игровых автоматах и в казино, делая ставки и тратя деньги, которые авансом получал у заказчиков. Воспользовавшись тем, что хорошо зарекомендовал себя перед некоторыми из них, он звонил и предлагал услуги по дополнительной установке окон.
«Заключая с мужчиной договоры, получая от него квитанции к приходным кассовым ордерам, а также передавая деньги без каких-либо документов, жители Новополоцка не подозревали о том, что мужчина не намеревался выполнить взятые на себя обязательства. Он не мог остановиться в игре в казино и рассчитывал на крупный выигрыш, чтобы вернуть долги заказчикам, у которых получил аванс», — рассказала Светлана Сахарова.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное повторно).
У следствия есть сведения о 8-ми потерпевших. С июля 2016 года по апрель 2017-го они авансом передали обвиняемому более 2500 рублей.
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У следствия есть сведения о 8-ми потерпевших. С июля 2016 года по апрель 2017-го они авансом передали обвиняемому более 2500 рублей.
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