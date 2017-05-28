Житель Новополоцка проигрывал в казино авансы за установку окон ПВХ

Жителя Новополоцка обвиняют в том, что он незаконно брал деньги у горожан, предлагая им установить окна ПВХ, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

38-летний мужчина в 2008 году зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и занимался установкой окон и отделочными работами.

Через год предприниматель был осужден за мошенничество, так как брал деньги у заказчиков, но не выполнял условия договоров. Освободившись из мест лишения свободы в январе 2013 года, он продолжил заниматься установкой окон ПВХ.

С 2016 года подозреваемый стал активно играть на игровых автоматах и в казино, делая ставки и тратя деньги, которые авансом получал у заказчиков. Воспользовавшись тем, что хорошо зарекомендовал себя перед некоторыми из них, он звонил и предлагал услуги по дополнительной установке окон.

«Заключая с мужчиной договоры, получая от него квитанции к приходным кассовым ордерам, а также передавая деньги без каких-либо документов, жители Новополоцка не подозревали о том, что мужчина не намеревался выполнить взятые на себя обязательства. Он не мог остановиться в игре в казино и рассчитывал на крупный выигрыш, чтобы вернуть долги заказчикам, у которых получил аванс», — рассказала Светлана Сахарова.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное повторно).

У следствия есть сведения о 8-ми потерпевших. С июля 2016 года по апрель 2017-го они авансом передали обвиняемому более 2500 рублей.

Следователи обращаются ко всем, кому что-либо известно о мужчине, а также потерпевшим от его действий, сообщить об этом в городской отдел Следственного комитета по адресу: Новополоцк, ул. Ктаторова, дом 1, кабинет № 14 или позвонить по телефону: 8 0214 39-48-28.