Последние звонки для школьников Беларуси прозвучат 30 мая

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Последние звонки для белорусских школьников прозвенят во вторник 30 мая по всей республике, напомнили Sputnik в Минобразования Беларуси.

По данным профильного ведомства, 30 мая "последний звонок" прозвенит для 144 тысяч выпускников: школы покинут более 57 тысяч 11-классников и 87 тысяч девятиклассников.

Как поздравляют с последним звонком

В день последнего звонка ученики и родители поздравляют учителей, родственники — выпускников, а учителя — друг друга. Поздравлений с последним звонком в интернете найти можно много — и в стихах, и специально адаптированные под смс, и в других форматах. Предлагаем вам несколько вариантов коротких поздравлений с последним звонком — 2017.

Что можно дарить на последний звонок?

Конечно, в этот день все несут любимым учителям цветы — от гладиолусов до алых роз. Многие родители и сами ученики хотят презентовать педагогам какой-нибудь памятный сувенир, однако здесь есть некоторые ограничения.

Согласно белорусскому законодательству, подарки не только госслужащим, но и преподавателям, а также врачам не могут быть дороже пяти базовых величин — то есть 115 рублей. Кроме того, не стоит дарить дорогие подарки перед выпускными экзаменами — это уже можно расценить как взятку.

Чаще всего учителям на последний звонок дарят канцелярские принадлежности, блокноты, ежедневники и подобные приятные мелочи. Конечно же, педагогам к цветам можно подарить и конфеты, но вот алкогольные напитки не стоит: вас могут неправильно понять. Лучше выбрать хороший вид листового чая и купить настоящий бразильский кофе.

Подарки на последние звонки иногда достаются и самим выпускникам, однако чаще всего презенты для них "берегут" для выпускных — к слову, в этом году они состоятся 9-10 июня по всей республике.

Как праздновать последний звонок?

Торжественные "линейки" в честь последних звонков начинаются чаще всего в 10:00 — после речи директора школы в учреждениях образования иногда устраивают небольшие праздничные концерты: в актовых залах или под открытым небом — в зависимости от погоды и количества выпускников. Сценарии последних звонков выбирают в самих школах.

После официальной части последних звонков для выпускников часто организовывают праздничные мероприятия — например, выезд за город. Занимаются этими мероприятиями родительские комитеты и сами выпускники.

Для выпускников Минска 30 мая есть возможность сходить в "Минск-Арену" на концерт Егора Крида и группы M-Band, однако это мероприятие в интернете раскритиковали — говорят, будто бы в некоторых школах заставляют покупать билеты на этот "праздник".

Смотрите 30 мая на Sputnik фоторепортаж о том, как белорусские выпускники отпраздновали последние звонки.

И главное: запрет на алкоголь

По всей Беларуси 30 мая на протяжении суток не будут продавать алкогольные напитки — от пива и до самых крепких. Подобную меру традиционно вводят для охраны правопорядка и недопущения того, чтобы в важный для выпускников день многие употребляли алкоголь.

Впрочем, многие саркастически относятся к подобным запретам: все, кто хочет купить алкоголь, покупают его заранее — в том числе и те выпускники, которым к последнему звонку уже есть 18 лет.

Аналогичный запрет будет действовать и 10 июня — в день проведения выпускных вечеров.

Уже после выпускных для выпускников начнется самая "горячая" пора — они станут абитуриентами.

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