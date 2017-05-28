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Подопечные Белорусского детского хосписа бесплатно посетят аквапарк 1 июня

29.05.2017 10:40 — Новости Общества | БелТА  
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подопечные Белорусского детского хосписа и их семьи бесплатно посетят аквапарк "Фристайл" 1 июня, сообщили БЕЛТА организаторы благотворительной акции.

В День защиты детей администрация учреждения "Республиканский центр олимпийской подготовки по фристайлу" предоставит возможность посетить аквапарк как минимум 30 семьям (приглашены не только подопечные хосписа, но и их родители, братья, сестры).

Кроме того, накануне Дня защиты детей и в течение недели после него аквапарк посетят члены благотворительного объединения "Тепло сердец", SOS-Детской деревни "Боровляны", благотворительного общественного объединения "Большая семья", проинформировала специалист по связям с общественностью РЦОП по фристайлу Анастасия Самойлова.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В День защиты детей администрация учреждения "Республиканский центр олимпийской подготовки по фристайлу" предоставит возможность посетить аквапарк как минимум 30...

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