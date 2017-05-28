Путевки в Египет были разыграны в 31-м туре игры "Удача в придачу!". В каждом туре - новая страна!

Пока в Беларуси скромное лето с переменным успехом пытается вступить в свои права, в Египте начался высокий сезон - днем воздух в Хургаде прогревается до плюс 35-37, ночью не остывает ниже 25 градусов, а вода в Красном море больше напоминает парное молоко, только очень соленое и с бесчисленным множеством рыб! В общем, ворота в туристический рай снова открыты, и 80 покупателей торговой сети "Евроопт" переступили порог Парадиза и сполна наслаждаются египетской явью.

Напомним, что в солнечную Хургаду отправились те победители игры "Удача в придачу!" , которым в 31-м туре удалось выиграть 40 путевок на двоих в Египет - страну древней цивилизации, бесконечного солнца и волшебного Красного моря.

Впрочем, когда под крылом самолета с 80 белорусскими туристами, который 23 мая начал снижение в аэропорт Хургады, блеснули воды моря, они оказались отнюдь не красными - пронзительно голубыми, набирающими цвет к глубине, и фантастически чистыми, прозрачными. Многочисленные кораблики и белоснежные яхты неподвижными точками застыли на поверхности, на которой сверху не было заметно ни малейшей волны. И все залито ярким, обжигающе щедрым солнцем.

"В Хургаде сейчас плюс 30 градусов", - объявил командир корабля.

И это ранним утром!

Покупатели "Евроопта", а многие из них впервые летели самолетом, с некоторой тревогой вглядывались в иллюминаторы "Боинга" - под крылом проплывал бесконечный желтый песок, в котором там и сям острыми черными гранями топорщились в небо неприступные горы. Ни кустика, ни травинки? А где же обещанный райский курорт?

А он оказался в десяти минутах езды от аэропорта на автобусе! Albatros White Beach Resort - один из самых новых и современных отелей Хургады, а роскошь полноценных пяти звезд в его классификации начинается буквально с ресепшена. "Это не отель, это дворец какой-то!" - переговаривались между собой белорусы, ожидая расселения по номерам и удивленно оглядываясь. Расположенные буквой "п" его уютные, максимум в 5 этажей корпуса тянутся к морю, образуя единую закрытую территорию, на которой множество бассейнов, в том числе специальных детских, с водными аттракционами и парком чудес. А еще четыре ресторана и с десяток баров и кафе различной кулинарной тематики. Конечно же, спортплощадки, в том числе для пляжного волейбола и мини-гольфа. На пляже - уютные мягкие шезлонги под тростниковыми зонтиками, пышные отельные полотенца и море золотого песка, полого уходящего в голубую лагуну. И все это счастье для покупателей "Евроопта" - в любой момент, в любых количествах и абсолютно бесплатно. Ведь белый пластиковый браслет на их запястьях - знак обслуживания по системе "все включено", когда любое удовольствие, предоставляемое отелем, уже оплачено!

К слову, не только полет на самолете, но и эта бесконечная возможность неограниченного впитывания счастья для многих из наших героев случилась впервые. Некоторые впервые выехали из страны. Многие впервые в Египте. Для большинства впервые стал доступен такой высокий уровень обслуживания. И абсолютно у всех впервые появилось чувство потрясающего везения, которое подарил им "Евроопт". Не удивительно, что эмоции просто переполняют счастливчиков, которые сумели встретиться со своей туристической фортуной в игре "Удача в придачу!" . Повязав ярко-оранжевые банданы, которые подарил им "Евроопт", и держа в руках фирменные фотоальбомы от любимой торговой сети (будет где разместить фото из сказочной поездки!), покупатели щедро делятся своими незабываемыми впечатлениями.

Невероятный семейных отдых получила семья Ахметовых - Даша и Олег. Отметим сразу, что с удачей эти минчане дружат: Дарья любит заказывать товары в "Е-доставке" и уже не единожды становилась победителем.

Даша и Олег Ахметовы в Египет приехали вместе с детьми! А путевку для них выиграла мама Даши! "Спасибо огромное "Евроопту" за хорошее настроение и замечательный подарок к лету!"

"Раза три она уже выигрывала по 10 рублей, а год назад мы стали обладателями и более крупного выигрыша - нам тогда досталось пять миллионов!" - улыбается Олег.

Но путевку в Египет выиграла мама Даши!

"Хорошая у меня теща, решила зятя отпуском порадовать!" - шутит Олег. Светлана Петрикевич свою счастливую покупку совершила в ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовской - живет буквально в соседнем доме. И когда узнала, что стала обладателем путевки в Хургаду, передала право на это сказочное путешествие своим детям. А Дарья и Олег в свою очередь твердо решили, что на Красное море нужно взять своих детей - Дениса и Настю. Связавшись с организаторами игры "Удача в придачу!" , Ахметовы доплатили за пребывание в отеле своих детей и проводят вместе потрясающий семейный отпуск!

"Мы и на батискафе подводный мир Красного моря исследовали, и съездили в местную Венецию, где расположены коттеджи весьма обеспеченных граждан, в том числе дача Филиппа Киркорова, и на сафари в пустыню на квадроциклах сгоняли, - перечисляет Дарья. - Спасибо огромное "Евроопту" за хорошее настроение и замечательный подарок к лету!"

А Мария и Андрей Бедаревы из Жлобина сначала выиграли сертификат на 10 рублей, а вскоре и путевку в Египет. Кстати, дисконтную карту "Евроопта" Бедаревы получили как многодетная семья - они воспитывают троих наследников.

Многодетные супруги Мария и Андрей Бедаревы: "Вкусно, красиво, комфортно. И учитывается каждое пожелание гостей!"

"Нам много продуктов надо, поэтому каждый месяц покупаем. Можно сказать, оптом, - рассказывает Мария. - Какой "товар удачи" принес победу, ни за что не вспомню, потому что за покупками мы ходим с детьми, и для них можно было купить что угодно!"

Бедаревы рассказывают, что отдыхают в Хургаде с удовольствием.

"Вкусно, красиво, комфортно, - быстро перечисляет Мария. - Мы успели пообщаться с отдыхающими. И туристы из других стран, например, из Германии, говорят, что этот отель - лучший на побережье. Учитывается каждое пожелание гостей. Мы, например, какой номер попросили, в такой нас и заселили!"

Познакомимся еще с одними покупателями "Евроопта" - Алена и Павел Тихон приехали в Хургаду из Давид-Городка, что в Столинском районе Брестской области. Интересно, что в их регионе магазинов "Евроопт" еще нет, но это не помешало семье стать победителями игры "Удача в придачу!" и выиграть путевку!

Алена и Павел Тихон: "Настроение у нас такое, которое одним словом и не передашь - супер, супер и супер! Уезжать не хочется!"

"Я участвую в игре "Удача в придачу!" уже давно, но ничего не выигрывала, - рассказывает Алена. - А Паша - счастливчик! Он зарегистрировался всего несколько месяцев назад, поиграл раза три или четыре - и все у него получилось! Он каждую неделю в командировках - и обязательно привозит покупки из "Евроопта". Так и путевку в Египет выиграл!"

Тихоны уже были однажды в Египте и с удовольствием делятся своим опытом с другими туристами - обращать здесь внимание следует прежде всего на хлопковые вещи, по этим тканям египтяне - непревзойденные спецы. Но еще ценнее - сама природа египетского рая!

"Нам очень нравится все, но прежде всего море, самое красивое. У нас есть опыт пребывания в Одессе и в Крыму, но это море не сравнимое, цвет бирюзовый, многообразие рыб. Это очень красиво! Мы видели скатов, а возле рифов - дельфинов. Их было шесть или семь, и один из них вдруг начал выпрыгивать, как будто специально для нас показывал разные трюки. Настроение у нас такое, которое одним словом и не передашь - супер, супер и супер! - в один голос рассказывают, дополняя друг друга, счастливые супруги. - Уезжать не хочется! Мы везде и плавали, и на дискотеки ходили, и восточными танцами занимались. Дома такого не будет. Встаем в шесть и идем на море! Потом отоспимся".

Максимум развлечений ждал покупателей "Евроопта" в одном из лучших пятизвездочных отелей Египта! И "все включено"!

Семья Тихон осмотрела и достопримечательности Луксора - бывшей столицы Древнего Египта, которую греки называли Фивами. Ведь "Евроопт" организовал в Египте для своих покупателей две бесплатные потрясающие экскурсии, которые для других туристов, между прочим, стоят немалых денег! Многие, к слову, не верили, что поездка в Египет не будет стоить для них в буквальном смысле ничего - привыкли наши люди к подвохам. А потому удивлялись, что здесь - настоящий "ол инклюзив", в котором даже развлечения есть!

Потрясающим подарком от "Евроопта" стала бесплатная экскурсия в знаменитый Луксор – бывшую столицу Древнего Египта, которую греки называли Фивами.

Так, субботний вечер для покупателей "Евроопта" завершился игрой "Угадай мелодию", настоящей звездой которой стали не местные диджеи, а Виталий Карпанов - лидер группы "Дрозды" и неунывающий ведущий дневников "Удачи в придачу!" . Главный "дрозд" поминутно срывал бурные аплодисменты, а уж насмеялись туристы, пожалуй, на год вперед!

Настоящей звездой игры "Угадай мелодию" в субботу вечером стали не местные диджеи, а Виталий Карпанов - лидер группы "Дрозды" и неунывающий ведущий дневников "Удачи в придачу!"

Уже завтра на крыльях национального авиаперевозчика счастливые покупатели "Евроопта" вернутся на родину, полные ярких впечатлений, эмоций, с красивым южным загаром и мощным зарядом энергии после замечательного отпуска. Египетская сказка будет завершена, но волшебство будет продолжаться! Для одних - в воспоминаниях и фотографиях, а для других - в новых путешествиях! Ведь с 20 мая стартовал 34-й тур игры "Удача в придачу!" , который продлится по 2 июня включительно. А в нем снова будут разыграны 40 путевок на двоих, на этот раз в шикарный пятизвездочный отель Riu Tikida Palace на юге экзотического Марокко. Вот уж поистине - весь мир этим летом открывается с "Еврооптом!".

Открывай мир с "Еврооптом"! Сразу 80 покупателей в июле отправятся в роскошный пятизвездочный отель Riu Tikida Palace в Марокко!

И не забывайте, что за приключениями туристов, а также за другими новостями игры практически в режиме онлайн можно следить благодаря "Дневникам "Удачи в придачу!" . Трансляции с 10 мая стартовали на телеканале ОНТ - каждый вечер в 18.55 с повтором на утро в 8.05. И в каждом выпуске - невероятные эмоции тех покупателей, которым уже повезло с "Еврооптом!".