Благотворительный концерт ко Дню защиты детей выйдет в телеэфир 3 июня

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. К Международному дню защиты детей, который отмечают 1 июня, каналы главного медиахолдинга Беларуси подготовили тематический эфир. Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании, вниманию аудитории будут представлены благотворительный концерт и приключенческий фильм, специальные выпуски программ для маленьких телезрителей.

В эфире канала "Беларусь 2" 1 июня в 15.20 молодежная программа "Пин_Код" расскажет о школе будущего с электронными дневниками и смс-сообщениями. Уже 310 школ в Брестской, Минской, Витебской, Могилевской и Гомельской областях подключены к системе электронных дневников и журналов, реализованной на платформе "Знай.бай". Теперь, если ребенок пропустит уроки, на телефон родителям обязательно придет смс-оповещение. Домашние задания и текущие отметки учащихся также будут находиться в свободном доступе для родителей.

Благотворительный концерт "Прикосновение к жизни", приуроченный к Международному дню защиты детей покажет "Беларусь 2" 3 июня в 13.35. Главная цель мероприятия - привлечь внимание общественности к проблемам детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Участие в благотворительном концерте примут известные белорусские исполнители, в их числе народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская, заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева, Искуи Абалян, Лариса Грибалева, Галина Шишкова, Тео и Ольга Рыжикова, Герман, Ольга Плотникова и др. Также на мероприятии выступят детские творческие коллективы. Гостем концертной программы станет российский певец и актер Сосо Павлиашвили.

Культурологический канал "Беларусь 3" покажет приключенческий сериал - "В поисках капитана Гранта". Многосерийный телевизионный фильм Станислава Говорухина по мотивам романа Жюля Верна "Дети капитана Гранта" рассказывает историю Лорда Гленарвана, который, путешествуя на яхте "Дункан" вместе с молодой женой Элен, устраивает охоту на акулу. В распоротом животе рыбы супруги обнаруживают бутылку с запиской на трех языках. Не без труда расшифровав послание, путешественники находят призыв о помощи, который написал шотландский капитан Грант… Первую серию фильма "С Жюлем Верном вокруг света" телезрители увидят 1 июня в 10.05.

В Международный день защиты детей маленькие герои программы "Дабраранак" также решили организовать свой большой веселый праздник. Он пройдет под лозунгом "День непослушания!". А в детской программе "Калыханка" и вовсе произойдут настоящие чудеса. Что из этого получится, юные телезрители "Беларусь 3" смогут увидеть 1 июня в 7.00 и 20.40 соответственно. -0-