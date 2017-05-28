На стадионе в Гродно ОМОН задержал праздновавших победу фанатов

Несколько болельщиков брестского «Динамо», выбежавших 28 мая на поле гродненского ЦСК после победы команды над солигорским «Шахтером» в серии пенальти финального матча Кубка Беларуси кубкового финала, были задержаны сотрудниками ОМОНа.

Некоторые болельщики брестчан после победы команды выбежали на поле для празднования вместе с футболистами, но сотрудники ОМОНа применили силу против фанатов, сообщает «Прессбол» .

Несколько болельщиков брестского "Динамо" в итоге были задержаны.

Как сообщает Twitter Belultras.by , тренер динамовцев Андрей Цеван и нападающий Александр Демешко пытались вступиться за болельщиков.

Официальный сайт брестского «Динамо» об инциденте с задержанием болельщиков клуба ничего не сообщает , только о результате игры.

Стоит отметить, что победа над солигорским «Шахтером» в финале Кубка Беларуси позволила брестчанам оформить выход в Лигу Европы: Динамо-Брест – Шахтер 1:1 (пен. – 10:9)

"Динамо-Брест": Малерб, Витус, Лебедев, Аврамия, Алисейко, Чиж (Мозолевский, 73), Букаткин (к) (Седько, 77), Легчилин, Торрес, Осучукву (Афоаква, 106), Фамейе. Запасные: Хвин, Василюк, Борисов, Иванов.

"Шахтер": Бушма, Матвейчик, Янушкевич, Бурко, Олехнович, Алексиевич, Багарич (Ковалев, 76), Црепуля, Лаптев (Януш, 81), Сойри (Лисакович, 52), Рыбак (к). Запасные: Караджов, Селява, Позняк, Хижниченко.

Голы: 1:0 – Лисакович (69), 1:1 – Легчилин (82).

Предупреждения: Бушма (20), Торрес (28), Аврамия (53), Матвейчик (85), Седько (96), Витус (114).

Серия пенальти: Алисейко – 1:0. Рыбак – 1:1. Торрес – 2:1. Олехнович – 2:2. Седько – 3:2. Лисакович – 3:3. Афоаква – 4:3. Януш – 4:4. Фамейе – 5:4. Црепуля – 5:5. Легчилин – 6:5. Бурко – 6:6. Лебедев – 7:6. Матвейчик – 7:7. Витус – 8:7. Ковалев – 8:8. Аврамия – 9:8. Алексиевич – 9:9. Мозолевский – 10:9. Янушкевич – 10:9 (вратарь).