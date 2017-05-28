Майские грозы и июньское похолодание. Прогноз погоды на неделю

На предстоящей неделе ожидается неустойчивая погода. Последние дни мая будут теплыми и с грозами, а июнь начнется с похолодания, сообщил начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.



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Синоптики предупреждают: в понедельник, 29 мая, на большей части территории страны ожидаются грозы, в отдельных районах при грозах шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, сильные ливни, которые сохранятся до 23 часов. Температура воздуха +20 +25°С, по югу до +28°С.

В столице гроза ожидается в период с 13 до 17 часов, в отдельных районах города при грозе шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, сильные ливни. Максимальная температура воздуха +23 +25°С.

Во вторник кратковременные дожди пройдут по юго-восточной половине страны, в отдельных районах грозы. Температура ночью +10 +15°С, днем +20 +26°С; в северных районах ночью +7 +9°С, днем +17 +19°С.

31 мая преимущественно по северо-западной половине, а утром и днем на большей часть территории республики кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днем по северо-западу усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Температура ночью от +8°С по северо-востоку до +17°С по западу страны, днем +20 +27°С, по юго-востоку до +29°С.

Лето начнется с похолодания: с севера Европы начнет поступать холодная и неустойчивая воздушная масса.

1 июня на большей части территории республики кратковременные дожди. Температура ночью +9 +15°С, днем +13 +20°С, по юго-востоку до +22°С.

В пятницу преимущественно по северо-востоку страны, кратковременные дожди. Температура ночью +3 +10°С, днем +12 +19°С.

В выходные дни с ростом атмосферного давления, дожди на большей части прекратятся, лишь в субботу по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Но прохладная погода сохранится.