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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лето в Беларуси начнется с похолодания, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

"Летняя жара пока откладывается. На предстоящей неделе ожидается неустойчивая погода: май закончится теплой, но с грозовыми дождями погодой, а июнь начнется с похолодания", - отметил синоптик.

Сегодня на большей части территории страны ожидаются грозы, в отдельных районах при грозах возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, сильные ливни, которые сохранятся до 23.00. Температура воздуха составит 20-25 градусов выше нуля, по югу - до плюс 28. В Минске с 13.00 до 17.00 ожидается гроза, в отдельных районах при грозе также прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, сильные ливни. Температура воздуха составит 23-25 градусов.

Во вторник погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-восточной половине страны скажется влияние фронтального раздела, где и пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью будет 10-15 градусов тепла, днем - 20-26 градусов. В северных районах ночью ожидается 7-9, днем - 17-19 градусов.

В среду очередной атмосферный фронт принесет ночью преимущественно по северо-западной половине, а утром и днем на большую часть территории страны кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Днем по северо-западу прогнозируется усиление ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от 8 северо-востоку до 17 по западу страны, днем будет 20-27 тепла, по юго-востоку до 29 градусов.

По словам Дмитрия Рябова, лето начнется с похолодания - с севера Европы будет поступать холодная и неустойчивая воздушная масса.

В четверг, 1 июня, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью прогнозируется 9-15 выше нуля, днем - 13-20 градусов, по юго-востоку - до плюс 22. В пятницу, 2 июня, преимущественно по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 3-10 выше нуля, днем будет 12-19 градусов.

В выходные дни с ростом атмосферного давления дожди на большей части территории страны прекратятся, лишь в субботу они прогнозируются по северо-востоку. Но прохладная погода сохранится: в субботу, 3 июня, ночью ожидается 2-9 градусов тепла, днем - 12-19 градусов, по юго-западу - до плюс 22. В воскресенье, 4 июня, ночью прогнозируется 2-9 тепла, в низких местах и на торфяниках возможны слабые заморозки до нуля - минус 2. Днем будет 15-22, по юго-западу до 25 градусов.-0-

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