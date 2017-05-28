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До 26 градусов тепла и грозы ожидаются в Беларуси 30 мая

29.05.2017 11:33 — Новости Общества | БелТА  
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До 26 градусов тепла и грозы ожидаются в Беларуси 30 мая
Фото из архива

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла и грозы ожидаются в Беларуси 30 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность, преимущественно по юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, днем ожидается 20-26 тепла. В северных районах ночью прогнозируется 7-9, днем - 17-19 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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Прогнозируется переменная облачность, преимущественно по юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер...

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